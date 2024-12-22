Emekli Korgeneral Vural Avar Ölümünün İkinci Yılında Mezarı Başında Anıldı

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(ANKARA) - 28 Şubat davası nedeniyle tutulduğu Sincan F Tipi Cezaevi'nde 85 yaşında yaşamını yitiren emekli Korgeneral Vural Avar, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı. Avar'ın yeğeni Sinan Avar, "Vural Avar, adaletsizlik ve haksızlık karşısında asla boyun eğmeyen şerefli bir Türk askeri olarak şehit olması ile hafızalarımızda yer edecek" dedi. Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) Yönetim Kurulu üyesi Alican Türk ise Avar'ın cenazesine TSK'dan kimsenin katılmadığına dikkati çekerek, "Bir çelenk bile göndermekten imtina edildiyse, bir er bile göndermeye çekinildiyse bu onların tarihe geçecek ayıplarıdır" dedi.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde 20 Aralık 2022'de 85 yaşında yaşamını yitirdi. Vural Avar, ölümünün ikinci yıl dönümünde, Ankara Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine Vural'ın ailesi, Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) üyeleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyeleri, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır ile çok sayıda dava arkadaşları katıldı.

"Vural Avar, adaletsizlik ve haksızlık karşısında asla boyun eğmeyen şerefli bir Türk askeridir"

Anma etkinliğinde Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Avar'ın yeğeni Sinan Avar, amcasının özgeçmişini okuyarak, şöyle konuştu:

"Hv. Plt. Korgeneral Vural Avar, 2012 yılında iddianamesi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri eli ile yazılmış bir kumpas davası sonucunda 2012 yılı itibarıyla önce 18 ay cezaevinde esir tutulmuş, daha sonra 2021 yılında tekrar cezaevinde esir tutularak, 2022 yılı 20 Aralık'ta aynı cezaevinde kendi deyimi ile meleklerin onu çağırması sonucu aramızdan ayrılmıştır. Aramızdan ayrılmıştır ancak varlığı hala yüreklerimizde, bizlere yaşattığı gurur ise hayatlarımızın her anında mevcuttur. Vural Avar'ın mekanı cennettir. Vural Avar, adaletsizlik ve haksızlık karşısında asla boyun eğmeyen şerefli bir Türk askeri olarak şehit olması ile hafızalarımızda yer edecek. Bir gün adalet tecelli ettiğinde kendisinin ve bu kumpas davasında haksızlığa uğramış tüm arkadaşlarının hakları iade edilecektir. Benim buna olan inancım tamdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir.'"

"Vural Paşa'nın yaşamını yitirdiği gün hukuk ve yargı tarihimiz açısından kara bir gündür"

KUMPASDER Yönetim Kurulu üyesi ve emekli albay Alican Türk, 28 Şubat davasını "Askerleri ve Atatürkçü kesimleri susturmak, sindirmek, etkisizleştirmek, itibarsızlaştırmak için FETÖ ve iktidarın el ele vererek başlattıkları bir dizi davanın son halkası" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Vural Avar önce 18 ay cezaevinde tutuldu. Daha sonra Yargıtay, 14 komutanımıza ceza biçti. 19 Ağustos 2021'de kendi gidip cezaevine girdi. Lakin onun o ince, zarif, nazik yüreği o koşullara ancak 489 gün dayanabildi. Zaten birçok sağlık sorunu vardı. Onun o hasta haliyle, kırık kaburgalarıyla, cezaevinde tutulması taammüden bir işkenceydi. O suçsuzdu buna rağmen toplamda 35 ay cezaevinde yatırıldı. Kendisine yapılan haksız ve hukuksuzluk neticesinde yaşamını yitirdi. Onun ölümü de hukuk eliyle işlenmiş taammüden bir cinayettir. Yaşamını yitirdiği 20 Aralık 2022 tarihi hukuk ve yargı tarihimiz açısından asla unutulmaması ve unutturulmaması gereken kara bir gündür. O bir hukuk şehididir. Tarih bu günleri, bu kumpasları ve Vural Paşa'nın şehadetini mutlaka yazacaktır. Her ne kadar cenazesinde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bir çelenk bile göndermekten imtina ettiyse, bir er bile göndermeye çekindiyse bu onların tarihe geçecek ayıplarıdır. Vural Avar'ın adı ileride TSK'nın ve Hava Kuvvetleri'nin çeşitli yerlerine verilecek ve şehir meydanlarına heykeli dikilecektir."

"Kurtuluş Savaşı için 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen meczubun cenazesine katılan askerler, komutanlar, yıllarını Hava Kuvvetleri'ne adamış bu kahraman evladını sonsuzluğa uğurlarken neredeydiler?"

Emekli albay Alican Türk, daha sonra 28 Şubat davasından yargılanan komutanlardan Çetin Doğan ve Erdoğan Öznal'ın anma etkinliğine gönderdiği mesajları okudu. Doğan mesajında "Işıklar için de yat ağabeyim, Vural Avar. Ulusumuz seni her zaman minnetle anarak sana olan şükran borcunu asla unutmayacak, kumpasçıları da ebediyen lanetle anacaktır. Ruhun şad olsun" ifadesine yer verdi. Öznal ise mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı için 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen meczubun cenazesine katılan askerler, komutanlar, yıllarını Hava Kuvvetleri'ne adamış bu kahraman evladını sonsuzluğa uğurlarken neredeydiler? Hayatı boyunca ülkesinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin esenliği için çalışmış, 'mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' demiş bu vatan evladını, bu kahraman askeri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

"Adalet ve hukuktan ne kadar yoksun olduklarını bize gösterdiler"

KUMPASDER Genel Başkanı ve Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ise şöyle konuştu:

"28 Şubat döneminin bütün suçunu ve günahını 14 komutanımızın sırtına yükleyip kenara çekildiler. 1950'den itibaren sağ iktidarların bu süreci beslediklerini iyi biliyoruz. O dönemki yöneticilerin başlarına bir şey gelmedi. Hiçbir sorumluluk üstlenmediler. Bütün suçu günahı askerlerin sırtına yüklediler. Oysa yıllarca cumhuriyetin altını oyan irticacı faaliyetlere fiilen destek veren, onları okşayan, sırf 3-5 oy uğruna onların peşinde gitmekte hiçbir beis görmeyenler onlardı ama günah askerlerin sırtına yıkıldı. Bir insanın kaburgaları kırıkken ve çok ağır hastalıklar yaşıyorken neredeyse af dilemeye zorlanması hangi insanlığa, hangi vicdana sığar? Adalet ve hukuktan ne kadar yoksun olduklarını bize gösterdiler."

Konuşmaların ardından Vural Avar için dua edildi ve mezarına karanfil bırakıldı.