Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneden cezaevine gönderildi

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(İZMİR) - Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan emekli orgeneral Çetin Doğan, yeniden İzmir 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Nilgül Doğan, eşi Çetin Doğan'ın "yurttaşlarım; Sizlere askerce en veciz teşekkür olan 'Sağ olun' diyorum. Artık vakit ülkemizde yaşanan bütün haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksulluğa ve de yolsuzluklara savaş açıp, ülkemizde aydınlık yarınlar için taşıdığımız umutları yeşertenlere destek ve güç vermek zamanıdır" mesajını paylaştı.

Nilgül Doğan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan 28 Şubat hükümlüsü emekli orgeneral Çetin Doğan'ın yeniden İzmir 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne gönderildiğini duyurdu. Nilgül Doğan'ın eşi Çetin Doğan'ın son durumuna ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"HAYATİ RİSK, CEZAEVİ ŞARTLARINDA GEÇERLİLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

"Hoşgo¨ru¨nu¨ze sığınarak, eşim Çetin Doğan'ın sagˆlık durumuyla ilgili en son gelişmeleri ve bunun yanı sıra hak-hukuk arayışımızda kamuoyuna yansımayan gelişmelerle ilgili bilgileri degˆerlendirmenize sunmak isterim. Daha önce duyurduğum gibi, 1 Mart 2023 Cuma gecesi saat 23: 00 sularında sagˆlık durumunda ani olarak başlayan gelişme sonrası, iki aşamalı acil müdahale ve akabindeki yoğun bakım ve tedavisinin ardından eşim bugün itibariyle hastaneden taburcu edilmiş bulunuyor. Şu anda kendisi Buca Yüksek Güvenlikli 1 No.lu Cezaevinde ömrünün yeteceği kadar nöbetine devam etmek üzere yoldadır. Ege Üniversitesi Hastanesinde eşimin hayatını kurtarmak için yoğun ilgi ve tedaviyi esirgemeyen yetkin öğretim üyelerine, yardımcılarına ve de tüm sagˆlık çalışanlarına ailece minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Yaşadığı çok ciddi bir sagˆlık krizini atlatmış olmakla beraber, resmi özel raporlarda belirtilen kronik hastalıklarının eşim için yarattığı hayati risk, özellikle cezaevi şartlarında geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Bu vesile ile, kimi basın mensuplarımızın hukuki süreç ile ilgili tarafıma ilettiği soruları maddeler halinde yanıtlamak isterim.

Adalet Bakanlıgˆı'nın 20/1 sayılı Genelgesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen başlatılan su¨reç ile Anayasanın 104/16 Maddesi kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin 5 Nisan 2023 tarihinde eşimin 'sürekli hastalık ve kocama' durumu ile ilgili verdiği detaylı rapor, diğer sağlık raporlarıyla birlikte yaklaşık bir yıl önce Adalet Bakanlığı tarafından işleme konulması için Cumhurbaşkanlığı'na sunulmuştur.

"SÜRECİN ASKIYA ALINDIĞINI ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ"

Benzer raporlar verilen 28 Şubat hükümlüsü 8 kişi ile başka suçlardan hükümlü bir kısım şahıslar için Anayasanın belirtilen maddesi uyarınca 'cezanın kaldırılması' işlemleri oldukça kısa su¨rede tamamlanmasına rağmen, eşimle beraber 28 Şubat davası hu¨ku¨mlu¨su¨ 5 silah arkadaşı için söz konusu sürecin askıya alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda avukatımız Sayın Dr. Serkan Cengiz, hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştur. AYM, detaylı dilekçemizi Adalet Bakanlığı'na göndererek görüş talebinde bulunmuştur.

Adalet Bakanlığı 06.03.2024 tarihli cevabi yazısına Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın degˆerlendirmesini de ekleyerek, özetle 'Anayasanın 104/16 kapsamındaki yetkinin ve görevin kullanılmasının Cumhurbaşkanı'nın takdirinde ve kişisel bir af mahiyetinde' olduğunu vurgulamıştır. Avukatımız Sayın Dr. Serkan Cengiz, AYM'ye Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yanıtının Anayasaya ve evrensel hak ve hukuk ilkelerine aykırılığını aşağıdaki hususları vurgulayarak yanıt vermiştir.

Anayasamızın 87. Maddesinin açık hükmü uyarınca 'genel af ve özel af yetkilileri münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesindedir. Anayasanın 6/3 Maddesi uyarınca 'hiçbir kimse veya kurum, kaynağını Anayasadan almayan devlet yetkisini kullanamaz. Anayasa'da 2017 yılında yapılan değişiklikle söz konusu 104/16 maddesinin eski halindeki ('Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak') 'belirli' sözcüğü kaldırılarak metindeki muğlaklık giderilmiş ve Anayasanın diğer maddeleri ile uyumu sağlanmıştır. Anayasanın 104. Maddesinde Cumhurbaşkanının Devletimizin yürütme erkinin başı olarak görevleri belirtilmiş ve kendisi bu görevlerin ifası için yetkilendirilmiştir. Bu yetki, bir keyfiyet/takdir mahiyetinde olmayıp, söz konusu maddede yer alan hükümlerin resmi tıbbi raporlarla 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık' hali saptanan bütün hükümlülere ayırım yapmadan uygulanmasını gerektirir. Yukarıda arz edilen çerçevede AYM'nin talep ettiği Adalet Bakanlığı degˆerlendirmesine karşı yapılan nihai savunmaya ilişkin AYM henüz bir karar vermemiştir.

Ülkemizde 28 Şubat davasına ilişkin hak hukuk arayışımızın tükenmesi sonucunda yine avukatımız Sayın Dr. Serkan Cengiz tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel hak ihlali kapsamında 28.07.2023 tarihinde müracaatta bulunulmuştur. Dava sürecindeki ihlallerle ilgili on incelemeyi tamamlayan AİHM, söz konusu davaya esastan bakmaya karar vermiş ve ilgili başvuru numarasını tarafımıza bildirmiştir.

"EŞİM İÇİN AYRICALIKLI BİR MUAMELE ASLA İSTEMİYORUZ"

Daha önce de belirttiğim u¨zere ailem ve ben, eşim için ayrıcalıklı bir muamele asla istemiyoruz. Ancak eşimin, ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın, kendisiyle aynı durumda olan kişilere halihazırda tanınmış olan Anayasal sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Hayatta kalabilmesi için tesadüflerin değil, hak ve hukukun, daha fazla gecikme olmaksızın tecellisini umuyoruz. Son olarak, Çetin'i hastaneden cezaevine yolcu ederken, bütün yurtseverlere iletmemi istediği kısa bir mesajı aktarmak istedim.

"SİZLERE ASKERCE EN VECİZ TEŞEKKÜR OLAN 'SAĞ OLUN' DİYORUM"

'Güzel yurdumun her köşesinden, her kesiminden bana destek ve güç veren yiğit yurttaşlarım; Sizlere askerce en veciz teşekkür olan 'Sağ olun' diyorum. Artık vakit ülkemizde yaşanan bütün haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksulluğa ve de yolsuzluklara savaş açıp, ülkemizde aydınlık yarınlar için taşıdığımız umutları yeşertenlere destek ve güç vermek zamanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Cumhuriyetimizin sevdalılarına gönül dolusu sevgi ve saygılar, esenlikler dilerim. Çetin Doğan."