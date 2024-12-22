Emekliler Asgari Ücret Talep Etti - Son Dakika
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Emekliler Asgari Ücret Talep Etti

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DİSK'e bağlı Emekli-Sen, asgari ücretin yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmesini istedi.

22.12.2024 17:02
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(İSTANBUL)- DİSK'e bağlı Emekli-Sen üyeleri, Kartal Meydanı'nda açıklama yaptı. Sendika Genel Sekreteri Fikri Kalender, "Asgari ücret, yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Emekli aylıkları en az asgari ücret zammı oranında arttırılmalıdır. Emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal hakları tanınmalıdır" dedi.

DİSK'e bağlı Emekli-Sen, ülke genelinde eş zamanlı açıklama yaptı. İstanbul'da Kartal Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, "Gün gelecek, devran dönecek AKP emekliye hesap verecek", "Emekliyiz, haklıyız kazanacağız", "Sefalete mahkum olmayacağız", "Saraya değil, emekliye bütce" sloganları atarak insanca yaşayabilecekleri ücret talebinde bulundu.

"Asgari ücret, yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altına düşecektir"

Emekli-Sen İstanbul Şubeleri adına açıklama yapan Genel Sekreteri Fikri Kalender, şunları söyledi:

"Aralık ayı, milyonlarca işçinin ve ailesinin bir yıl boyunca nasıl yaşayacağını belirleyen asgari ücret tespit ayı. Bu yıl da sefalet düzeyinde belirleneceği açık olan asgari ücret, yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altına düşecektir.

"Emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir"

Diğer yandan yılın ilk günlerinde TÜİK tarafından 'resmi enflasyon oranı' açıklanacaktır. Bir kez daha emekçilerin, emeklilerin yaşam koşullarını yansıtmayan bir enflasyon oranı, emekçilerin maaşlarına; emeklilerin aylıklarına yansıtılacak zam oranını belirleyecektir. Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye'de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir.

"Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız"

Bu tespitleri kolaylıkla yapabildiğimiz için, iktidarın politikalarını kestirmenin ve bugünden yarının koşullarını öngörmenin hiç de zor olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ancak yıllardır bizlere dayattıkları sefalete, açlığa, yoksulluğa alışmayacağımızı da bildiriyoruz. Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız.Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı, dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız.

"Emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir"

Açlık sınırının 21 bin liraya ulaştığı; yoksulluk sınırının 72 bin lirayı aştığı bugünlerde en düşük emekli aylığı hazine yardımı ile 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunun anlamı enflasyon oranlarındaki zamlardan sonra dahi 12 bin 500 liranın altında aylık alan milyonlarca emeklinin aynı miktarda ve dolaylarında emekli aylıklarına mahküm edilecek olmasıdır. Bir başka deyişle, emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir.

Emekliler taleplerini maddeler halinde açıkladı

Kalender, emeklilerin taleplerini maddeler halinde şu şekilde açıkladı:

"1- Asgari ücret, yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmelidir.

2- En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir.

3- Emekli aylıkları en az asgari ücret zammı oranında arttırılmalıdır.

4- Emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal hakları tanınmalıdır."

"Kaynak saraydadır, kaynak makam araçlarındadır"

İktidara çağrıda bulunan Kalender, "İşçilere, emekçilere, emeklilere gelince kaynak bulamayanlara sesleniyoruz: Kaynak saraydadır, kaynak makam araçlarındadır, kaynak sermayeye verilen teşviklerdedir, kaynak karlarınızdadır, rant gelirlerinizdedir! Halkın olan halkın sofrasına gelinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Emeklilikte insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadelemizi büyütecek, büyütecek, büyüteceğiz" diye konuştu.

Emekliler Asgari Ücret Talep Etti
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Yoksulluk, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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