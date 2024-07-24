Emekliler, Erdoğan\'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini değerlendirdi

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Hakan KAYA

(İSTANBUL)- ANKA'ya konuşan emekliler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili muhalefete yönelik "Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz" sözlerini değerlendirdi. "Yandaş şirketlerden sildikleri milyarlarca vergiler var. Bence bütçeye yük getiriyorsa yandaşlara giden o paralar, köprülere giden o garanti paralar yük getirir. Sarayda 10 bin kişi çalıştırmaya ne gerek var? Çankaya Köşkü'nün neyi vardı" diye soran emekliler, "Ama bize verdiği o 2 bin 500 lirayı vermesin bize bence. Hatta maaşımızı da alsın bir kaç ay vermesin. Bu ülke kurtulacaksa kurtulsun" dediler.

3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına göre emekli maaş zammı belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam alırken; en düşük emekli maaşı da yasal düzenleme ile 12 bin 500 TL oldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 2 bin 500 liralık düzenlemeyi açıklarken 33 milyar liralık yükten söz etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da muhalefetin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısına ilişkin açıklamasında, "Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKA'nın Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda mikrofon uzattığı emekliler, bu yaklaşımı değerlendirdi. Bir emekli Erdoğan'ın sözlerine, "Ama bize verdiği o 2 bin 500 lirayı vermesin bize bence. Hatta maaşımızı da alsın bir kaç ay vermesin. Bu ülke kurtulacaksa kurtulsun" dedi. Emeklilerin sözleri şöyle:

"Benim maaşımla Türkiye kalkınmaz, kendisi tasarruf etsin"

Zeki Karabağ: 2 bin 500 liralık zam ekonomiyi çok bozar. Yani 14 tane uçak bozmuyor, 20 tane Mercedes söylemişler, her biri 20 milyon. Onlar bozmuyor da 2 bin 500 lira mı bozacak? Benden niye tasarruf ediyor ki, niye emekliden tasarruf ediyor ki? Kendisi tasarruf etsin. Meclistekiler tasarruf etsinler. Benim sırtımdan Türkiye'yi kalkındırmasın. Benim maaşımla Türkiye kalkınmaz. Kendisi tasarruf etsin, harcamalarını kıssın. Sarayda 10 bin kişi çalıştırmaya ne gerek var? Çankaya Köşkü'nün neyi vardı? Gitsin oraya. Orada günde 30 milyon para harcanıyor. Onu kessin. Vekillerin maaşlarına da zam olmasın. Bana soruyor mu? Seçilirken gelip benim ayağımı paspas yapıyor, seçildikten sonra kafasına göre zam yapıyor. Vekillerin hepsine diyorum; bana soruyor mu zam yaparken? Kendinize zam yaparken millete sorun. Zam almasınlar, vekiller de sürünsün. El insaf ya! Müslümanım diyorsun hiç olmazsa Kurban Bayramı'nda 15'er bin lira verseydiler de vatandaş birer keçi kesseydi. Emekli olan bir Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı her kimse, en yüksek emekli maaşı alan bir işçi 30 bin lira mı alıyor? Onlar da 60 bin lira alacak. Emeklilikten sonra onlar da sürünsün. Sıkıntıyı onlar da çeksin biz niye çekelim? Şu anda emeklinin geçinebileceği seviye 25-30 bin lira civarında. Ben vatandaşım, halkım, yerde sürünen bir insanım. Emekliyim, ikinci işe gidiyorum. 30 bin lira alsam niye çalışayım? 12 bin 500 lira alan adam ne yapsın? Ev sahibinin zam yapmasını durdur, fiyat artışlarını durdur ben zam istemiyorum. 2019 da aldığım alım gücüyle şu anda aldığım alım gücü bir değil.

"Bütçeye yük getiriyorsa yandaşlara giden o paralar, köprülere giden o garanti paralar yük getirir"

Kemal Kıyıkçı: 2 bin 500 liralık zamla bugün hangi ihtiyaç karşılanabilir? Kendileri lüks içinde yaşıyor, bakanlar 300 bine yakın maaş alıyor, bir de vatandaşın yerine geçip bu parayla nasıl geçinebilirler onu bir düşünmelerini tavsiye ederim. 2 bin 500 liralık zam niye bütçeye zararı olsun. 2 bin 500 lira dediğiniz toplam 35 milyar TL yük getiriyormuş ama zengin şirketlerden, yandaş şirketlerden sildikleri milyarlarca vergiler var. Bence bütçeye yük getiriyorsa yandaşlara giden o paralar, köprülere giden o garanti paralar yük getirir.

"Bütçeye zararı olan sarayın israfları onları kaldırsınlar"

Nurettin Özbay: Bu zam yapılmasa daha iyi olur. Zam çok yetersiz, çok altında. Bütçeye zararı olan sarayın israfları onları kaldırsınlar. Ama orada itibardan tasarruf olmaz diyorlar.

"Cumhurbaşkanı 2 bin 500 lirayla bir markete gitsin de görsün"

Musa Ballıkaya: Emekli zammının bütçeye hiçbir zararı yok. 2 bin 500 lira ne ki? Bugün cebine koy, markete git 2 tane şey alamıyorsun. Cumhurbaşkanı 2 bin 500 lirayla bir markete gitsin de görsün. İnsanların durumunu görsün. İnsanlar çok zor durumda.

"Bütçeyi hiçbir şekilde sarsmaz ama kendi ceplerini sarsar"

Murat Över: Bana kalırsa bütün emekliler hak etti. Şu anda aldığı paraları versinler, onlar kendi geçinsinler. Sanki bizlere sadaka vermişler gibi şey ediyorlar ama hiçbir şekilde bir işe yaramıyor. Kendi masraflarından kısıp emeklilere rahatlıkla ödeme yapabilirler. Özellikle kamu görevlileri olsun, milletvekilleri olsun, danışmanları olsun bunlardan kıstıkları vakit emekli maaşlarını 25 bin lira falan yapabilirler. Benim 25 sene vermiş olduğum paranın karşılığı buysa hepsine haram zıkkım olsun. Çünkü ben bunun parasını yatırmışım, vermişim. Benim param onların hesaplarındadır. Benim verdiğim parayı bana iade etmeleri gerekir. Ama bütçeyi hiçbir şekilde sarsmaz ama kendi ceplerini sarsar.

"Maaşımızı da alsın bir kaç ay vermesin bu ülke kurtulacaksa kurtulsun"

Yaşar Tükenmez: Bütçeye zararı var tabi ama yapılan zammı yapmasa daha iyi olurdu. Onu da bütçeye harcasa daha iyi olurdu bence. Yani 2 bin 500 lira bir zam yapıyor 20 bin liraya çıkarsın zammı. Bütçeyi etkileyecek bir sürü yer var. Ekonomiyi emekliler mi ayakta tutuyor? Saçma sapan yerlere para harcayacaklar 2 bin 500 lirayı da vermesin, bütçeye geri koysun. ya da emekliler geçinebiliyorlarsa desinler, 3-5 ay maaş almayalım bu ülke kurtulacaksa kurtulsun. Emeklinin bugün hakkı mı 11-12 bin lira? 9 bin 300 günüm var benim 12 bin lira maaş alıyorum. Bunun primini ben ödemedim mi? Bağkur'luyum ben kendim ödedim bir de. Nasıl olacak bu? 2 bin 500 lira da sadaka mı verdi bize? İhtiyacını gideren için emekliye çok bu. Ama bize verdiği o 2 bin 500 lirayı vermesin bize bence. Hatta maaşımızı da alsın bir kaç ay vermesin. Bu ülke kurtulacaksa kurtulsun.

Başka bir emekli ise şöyle konuştu:

"Dalga geçiyorlar. Çok zor. Ben ev taşıyorum. 16 bin liraya kiralık ev buldum. Bana verdikleri para kiraya yetmiyor. Ne yapacağım? Çalışacağım. Şu anda çalışıyorum zaten. Bu şartlar altında bu maaşla ancak insanlar kirada değillerse karınlarını doyurur. Onun dışında yapabilecekleri hiçbir şey yok"