Emekliler İnsanca Yaşam İstiyor: Maaşlarımız Yetersiz - Son Dakika
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Emekliler İnsanca Yaşam İstiyor: Maaşlarımız Yetersiz

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Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'ne katılan binlerce emekli, hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle insanca yaşamak istediklerini dile getirdi. Emekliler, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasından şikayetçi oldu. Mitinge katılan emekliler, maaşlarının yükseltilmesi ve haksızlıkların giderilmesi taleplerini dile getirdi.

26.05.2024 14:44
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HABER: DİLAN KUTLU-MEHMET OFLAZ/ KAMERA: ONUR BİNGÖL-UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Büyük Emekli Mitingi"ne katılan binlerce emekli, mitingin başlamasından saatler önce doldurdukları meydandan "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı. ANKA Haber Ajansı muhabirlerinin görüştüğü emekliler, hayat pahalılığından, aldıkları maaşın asgari ücretin altında kalmasından yakındı.

Mitinge katılmak için Aydın'dan gelen 63 yaşındaki Özer Demir, yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik hayallerini yaşayamadığını ifade etti. Demir,  torunlarına harçlık verecek parası olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben Aydın Çine'den geliyorum. Emekli maaşım yetmediği için, sağlığım da yerinde değil ama mecburen çalışmaktayım. 63 yaşındayım, çiftçilik yapıyorum. Ne iş denk gelirse çalışıyorum, yetmiyor. Eşim var, çocuklarım var, torunlarım var. Bayram gelecek onlara harçlık verecek para bulamıyoruz. 5 tane torunum var. Normalde bizim maaşımız 20-25 bin lira olması lazım ama bu 2008'de çıkan kanuna göre bizim emekli maaşı hakkımızı kesti şu andaki yönetim. Çok haksızlıklar var, bu haksızlıkların giderilmesini istiyoruz. Bu yönetimin de yapacağından ümidimiz yok. 20 yıldan beri deniyoruz olmuyor. Çine Barajı'nda 24 saat çalıştığım zamanlar oldu. Hep bugünlerde rahat edeyim diye çalışmıştım ama tam tersine ümit ettiğimizi bulamıyoruz. Cumhurbaşkanı'ndan talebimiz maaşımızın yükseltilmesi. Enflasyona bakarsan 25-26 bin lira olması lazım maaşımızın."

"Kim ekonomiyi düzeltiyorsa başımın üzerinde yeri var"

62 Yaşındaki emekli Salih Demir de emekli maaşının en az 20 bin lira olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomiyi düzeltsinler, böyle olmaz. Türk parasını sıfıra getirmişler bir şey alamıyor, bir yere gidemiyorsun. Kim geliyorsa, ekonomiyi düzeltiyorsa başımın üzerinde yeri var. Önemli olan ekonomidir, Türkiye'nin kalkınmasıdır. Ekonomiyi sıfıra getirmişler. Aldığın şeyi ikinci gün alamıyorsun. Ekonomiyi düzeltsinler onların ellerini öperim. Benim maaşım da önemli değil. Ekonomiyi düzeltmezlerse Türkiye kalkınmaz. 10 bin lira alıyorum onun 20-25 olması lazım."

"Sadaka ücreti kabul etmiyoruz"

İzmir Aliağa'dan Ankara'ya gelen 67 yaşındaki emekli Osman Durmaz 15 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda çoğu arkadaşlarımızın maaşı 10 bin lira civarında. Bu tür emekli maaşına hayır demek için buradayız. Bunların vermiş olduğu sadaka ücreti kabul etmiyoruz. En kısa zamanda bu hakkımızı alacağız. DİSK Emekli-Sen adına teşekkür ederim. En az asgari ücretin bir buçuk katıydı bizim ilk emekli maaşlarımız, şu an onun da altına indi. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu ülkede 10 bin liraya, çok aşağı düştü. Bunun en alt limitinin 20 bin lira olması gerekiyor."

"Bize katı atık muamelesi yaptılar"

Bandırma'dan Büyük Emekli Mitingi için gelen 59 yaşıdaki Levent Balkış da "Bayramlardan korkar olduk" dedi. Balkış, "Siyasi iktidar bize katı atık muamelesi yaptı. 22 yıldan beri bizi görmezden geldi. Çıkardığı yasalarla bizi o kadar zor duruma düşürdü ki Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücretin altında maaş aldı emekli. Biz bayramlar gelsin istemiyoruz bayramlardan korkar olduk. Niye? Çocuklarımıza, torunlarımıza hediye alamıyoruz. O yüzden emeklinin durumu ortada ama emekliler mücadeleden vazgeçmediler görüyorsunuz, vazgeçmeyecekler. Örgütlendiler. Hak ettiğimiz değere kavuşmak istiyoruz.  Bize katı atık muamelesi yapanlara yerel seçimlerde cevap verdik. Bundan sonraki seçimlerde de bilsinler ki emekli özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olmayacak."

"Emeklilerimiz onurlu bir şekilde emekliliğini yaşamak istiyor"

Osmaniye'den gelen emekli Asu Kaya da emeklilerin mücadelesi için alanlarda olduklarını ifade etti. Kaya, "Osmaniye'den emeklilerimizin hak mücadelesi için geldik buraya. Belki de kalan ömürlerinin son döneminde insanlar, emeklilerimiz onurlu bir şekilde emekliliğini yaşamak istiyor. Torunlarına bir harçlık vermek istiyor. Bunun için burada alandayız" şeklinde konuştu.

Emekliler İnsanca Yaşam İstiyor: Maaşlarımız Yetersiz
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler İnsanca Yaşam İstiyor: Maaşlarımız Yetersiz - Son Dakika

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