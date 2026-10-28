Emeklilerden yeni düzenleme beklentisi: "Maaşımız en az 35-40 bin lira olmalı"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere yönelik duyurduğu yeni yasal düzenlemeye yönelik beklentilerini dile getirdi. Emekli İsmet Durmuş, kiraların 25-30 bin lira olduğunu savunarak, en düşük emekli aylığının 35-40 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Bir başka emekli ise ekonomik durumundan bahsederken 7 yıldır lokantaya gitmediğini bildirerek, "Zaten açlığımızdan geberiyoruz. Kelle paça çorbası olmuş 250 kağıt. Ben kelle paça çorbası içtiğimde 17,5 liraydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından Isparta'da emekliler beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten emekliler, mevcut aylıklarının kira, gıda ve diğer temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

"7 YILDIR LOKANTANIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEDİM"

Bir emekli, geçim sıkıntısı nedeniyle uzun süredir lokantaya gidemediğini belirterek, geçmişte eşi ve komşularıyla dışarıda yemek yiyebildiğini, bugün ise bunu karşılayamadığını söyledi. Aylıkların iyileştirilmesinin "iyi olacağını" ifade eden emekli, şunları söyledi:

"Zaten açlığımızdan geberiyoruz. Yedi sene oldu, bir lokantanın camından bakıp şöyle ağzımızı silip geçiyoruz. Türkiye'de TÜİK'in yaptığı enflasyon belli, pazardaki enflasyon belli. TÜİK'in enflasyonu yüzde 5 ise pazardaki enflasyon yüzde 25. Ona göre bizim maaşımız ne kadar düşük oldu, buradan belli.

Yedi sene oldu ben lokantanın kapısının içine girmeyeli. Eskiden her hafta hanımımı, komşumu alıyordum. Bir kelle paça çorba içmeye götürüyorduk. Parasını da ödeyebiliyordum. Şimdi kelle paça çorbası olmuş 250 kağıt. Ben kelle paça çorbası içtiğimde 17,5 liraydı. Ben daha bu arada hiç kelle paça çorbası bile içemedim."

Bir başka emekli de aylığının temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini ve geçinebilmek için tekrar çalışmak gerektiğini belirtti. Emekli aylığının en az 43-44 bin lira olması gerektiğini söyleyen vatandaş, yapılacak zam konusunda ise beklentisinin düşük olduğunu ifade etti.

"EV KİRASI 25-30 BİN LİRA OLMUŞ"

Emekli İsmet Durmuş ise aylıklarının 35-40 bin lira seviyesine çıkarılmasını istedi. Kira giderlerinin emeklilerin bütçesini zorladığını belirten Durmuş, başka şehirde yaşayan hasta yakınına da maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemediğini söyledi.

Durmuş, aylıkların iyileştirilmesi durumunda çok mutlu olacağını dile getirerek, "Vallahi aslında 40 az da, yine 35-40 yapmaları lazım. Yetmez. Zaten ev kirası olmuş 25-30 lira. Hiç olmazsa gözümüz para görür. 35-40 olsa normaldir. Hiç olmazsa iyi kötü ev kirası da çıkar. Benim hastam var Van'da, ben Van'a gidemiyorum. Çünkü gitsem iki ay aç kalacağım" dedi.

Murat Yiğit ise kira ve yakacak giderlerine dikkati çekerek, 40 bin liranın üzerindeki aylığın dahi geçinmeye yeterli olmayabileceğini dile getirdi. Yiğit, "Zaten ev kirası olmuş 35-40 bin. Adam nasıl oturacak? Adamlar diyor ki 23 bin emekli maaşı. 30-35 bin kira verecek. Yani 40'tan aşağı olmayacak asıl emekliler. Yahu 40 da yetmiyor. Bir kış çıkana kadar en azından 3 ton kömür yakıyor. Bugün 14-15 binden aşağı kömür yok" diye konuştu.

Emekli İsmail Korkmaz da aylıkların 30 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini ancak "artış konusunda ise güven duymadığını" ifade etti.

"KIZIMA BİR KİTAP ALDIM 700 TL ÖDEDİM"

Emekli Cevdet Duman ise özellikle çocuklu ailelerin artan ulaşım, eğitim ve gıda giderleri karşısında zorlandığını söyledi. Otobüs ücretleri ve okul masraflarına değinen Duman, pazardaki fiyatların da bütçeleri zorladığını belirtti.

Kızına aldığı bir kitabın 700 lira olduğunu anlatan Duman, sebze fiyatlarının da yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir-iki çocuklu aileyi düşün. Bugün otobüs parası çıkmış 40 liraya. Bu çocukları nasıl gönderecek? Nasıl okutacak? Nasıl iş yapacak? Ben geçen gün kızıma bir kitap aldım, 700 lira. Yani nasıl çıkacak bu işin içinden?

Dün pazara çıktım. 50-60 liradan aşağı domates yok. 100 liradan aşağı biber yok. Ispanak 100 lira kardeşim. Nasıl yiyecek bu millet? Nasıl alacak?"

Yapılacak artışının beklentilerini karşılayacağını düşünmediğini Duman, kira ve borç yükünün emeklileri zor durumda bıraktığını söyledi.

Duman, "Ben güvenmiyorum, açık söylüyorum. Nasıl geçinecek kardeşim? Kira 20 bin lira. Bugün apartman 12-13 bin lira. Nasıl geçinecek? İki-üç çocuğu olan aile nasıl geçinecek? Emeklilerin hepsi bankalara borçlu. Kredi kartları borçlu. Ne yapacak adam? Nereye gidecek?" ifadelerini kullandı.