Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü

Geniş Video İzle

Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü Emine Erdoğan: "Türkiye'nin atık bertarafı deneyimlerini paylaşarak, sera gazı salımını azaltacak çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunduk" "Sayın Steiner'in Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması,...

11.11.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü

Emine Erdoğan:

" Türkiye'nin atık bertarafı deneyimlerini paylaşarak, sera gazı salımını azaltacak çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunduk"

"Sayın Steiner'in Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması, dünyamızın ortak yükünü birlikte taşıma kararlılığımızın bir göstergesi oldu. Her imza, her adım, dünyamızın dengesini korumaya yönelik güçlü bir ses"

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı kapsamında yarın düzenlenecek Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştireceği resmi ziyarete eşlik etmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Burada BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ünvanıyla konferans ve çeşitli görüşmelerde bulunacak olan Emine Erdoğan, ilk olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İcra Direktörü Achim Steiner ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmede dünyadaki açlık sorunu karşısında gıda israfının kabul edilemez ve üzücü olduğunu ifade ederek, Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'ne Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ve TBMM'de gıda atıklarının komposta dönüştürülmesiyle başlandığını anlattı. UNDP'nin deprem bölgesindeki atık yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi alan Emine Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan inşaat atıklarını geri dönüştürmenin önemine işaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medyadan tebrik ettiği Gazze'de geliştirdiği sistemle deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'u hatırlatarak, ülkede kısıtlı şartlarda sürdürülebilir üretimler yapan bu kişilerin desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Steiner'den "Sıfır Atık" çalışmalarına övgü

Steiner, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusunda liderliğinin ve ortaya koyduğu çalışmaların önemli ve ilham verici olduğunu belirtti. Bu çalışmalara Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak destek vermek istediğini anlatan Steiner, bu amaçla bir mektup yazdığını ifade etti. Bu talep üzerine gerçekleştirilen görüşmede Steiner, dünyanın Türkiye'nin atık bertarafı tecrübesinden çok fazla bilgi öğrendiğini söyledi. Özellikle gıda atığı konusunu çok önemsediğini dile getiren Steiner, dünyada üretilen gıdaların yüzde 30-40'ının tüketilmeden atıldığına işaret etti. Gıda israfının dünyadaki sera gazı salımının yüzde 10'nunu oluşturduğunu aktaran Steiner, gıda ekonomisi ve emisyon azaltımı konusunda da gıda atıklarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Konuşmasının ardından Steiner, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Görüşmede Steiner'e Türkiye'de yakın zamanda çıkarılması planlanan İklim Kanunu anlatılarak, depozito yönetim sistemi, deniz yaşamı ve kıyıların korunmasını amaçlayan Mapa Şamandıra Projesi gibi iklim değişikliğiyle mücadele için yapılan çalışmalardan örnekler verildi.

Emine Erdoğan'a görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Steiner'e ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Başkan Yardımcısı İvana Zivkoviç eşlik etti.

"Dünyamızın dengesini korumaya yönelik güçlü bir ses"

Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"UNDP'nin deprem bölgesinde atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalarını ele aldık. Türkiye'nin atık bertarafı deneyimlerini paylaşarak, sera gazı salımını azaltacak çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Sayın Steiner'in Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması, dünyamızın ortak yükünü birlikte taşıma kararlılığımızın bir göstergesi oldu. Her imza, her adım, dünyamızın dengesini korumaya yönelik güçlü bir ses. Sayın Steiner'e desteği için teşekkürlerimi sunuyor, birlikte atılan bu adımların yeşil gelecek için daimi bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 23:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.