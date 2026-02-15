Eminönü\'nde Ramazan Alışverişi Yoğunluğu

RAMAZAN ayının başlamasına günler kala Eminönü'nde alışverişe gelenler yoğunluk oluşturdu. Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlar fiyatlardan yakınırken, esnaflar ise her bütçeye uygun ürün bulunduğunu belirtti.

Ramazan ayına günler kala vatandaşlar Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na akın etti. İftar ve sahur sofraları için gerekli temel gıda ürünlerini alanlar kent merkezinde alışverişe başladı. Özellikle hurma, kahvaltılık ürün ve kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluştuğu görüldü. Alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlardan yakınırken, esnaflar ise her bütçeye uygun ürün bulunduğunu belirtti.

'HURMA SATIŞLARIMIZ GÜZEL GİDİYOR'

Esnaf Sinan Kalemci, "Ramazan'a sayılı günler kala hurma satışlarımız güzel gidiyor. Daha çok Kudüs hurmaları tercih ediliyor. Geçen sene hurma satışları fazla yoktu, ama bu sene güzel gidiyoruz. Şu an çok iyi. En çok Kudüs hurması dediğimiz ufak boy hurma gidiyor. Vatandaşın bütçesine göre, gelirine göre daha çok tercih edilen o. Fiyatlarımız geçen seneye göre daha uygun. Küçük boy hurma 440 lira, bir büyüğü 550 lira. Medine hurma 390 liraya da var, 650 liraya'da var. Kudüs fiyatları 440 lira, 550 lira, 850 lira, çeşit çeşit, boy boy her bütçeye uygun hurma satışlarımız mevcuttur. Ramazan'da zaten en çok hurma satılacak. Hurmanın yanında incir, kayısı üzüm alan oluyor. Geçen seneki fiyatlara göre de çok uygun" dedi.

GEÇEN SENEYE BAKTIĞIMIZDA HURMA İÇİN BAYAĞI BİR SAKİNLİK VAR

Esnaf Ahmet Erdoğdu, "Geçen seneye kıyasla şimdi baksak geçen sene işler daha yoğundu. Hurma mesela, Ramazan gelmeden bir-iki hafta önce mesela günde 200-300 kilo satıyordu. Şimdi hurma günde 50-60 kilo satıyoruz. Bir düşüş var. Geçen seneye baktığımızda bayağı bir sakinlik var hurma için. Hurmanın kilosu çok pahalı olduğu için; mesela kilosu olmuş 650 lira. Nasıl alsın vatandaş? Şimdilik Medine çok iyi gidiyor. Kilosu 350 olduğu için bütçeye göre, en iyi Medine gidiyor. Kudüs hurması 750 lira, Medine hurması 750 lira, Kudüs'ün bir küçüğü var 650 lira, Medine'nin bir küçüğü var 350 lira. Hepsi kaliteye göre değişiyor. Ama şu an talep Medine zaten" dedi.

'İMKANLAR KISITLI'

Vatandaş Sebahattin Gürsever, "Yarım kilo karışık kuruyemiş ve hurma aldım. Ramazan işi aynı normal hayatın devamı, özel bir şeyimiz yok. Daha güzel şeyler olmasını isterdik ama imkanlar kısıtlı. Kuruyemişçiden çerez ve hurma aldım. Herhalde en ucuzundan aldım bilmiyorum. Bizim aldığımız 390 liraydı, çeşidine göre değişiyor" şeklinde konuştu.

'BÜTÇEMİZE GÖRE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Fikriye Temiz, "Ramazan'ı çok seviyorum, alışveriş için geldim. Ramazan geldiği için çok mutluyum. İnsanın içine temizlik ve ferahlık geliyor. Kahvaltılık türü peynir, zeytin çeşitleri var. Daha henüz hurma almadım, bakmaya geldim. Bakacağım ne varsa almayı düşünüyorum. Sahurda kahvaltı türü olacak. Bizi susatmayacak yumurta, zeytin, peynir gibi şeyler yememiz gerekiyor. Bütün kahvaltı çeşitlerinden bütçemize göre almayı düşünüyorum. Kahvaltılık türü Ramazan'da sahurda çok iyi gider" ifadelerini kullandı.

'SAHURDA DAHA ÇOK KAHVALTILIK TARZI GİDİYOR'

Meliha Ümer, "Sahurda daha çok kahvaltılık tarzı gidiyor. Evin ihtiyaçlarına bakmaya geldik, hemde dolaşıyoruz. Kendimize 1,5 kilo hurma aldık. İftarda normal menü ve ana yemek olacak. Sahurda daha hafif şeyler yiyoruz, bazı günlerde çorba içiyoruz. adem, fıstık, ceviz, leblebi aldık. Çocukların istedikleri bazı şeyler var, şekerli şeyler aldık" diye konuştu.

'RAMAZAN ALIŞVERİŞİ İÇİN TORUNLARIMLA GELDİM'

Murat Yıldız, "Ramazan alışverişi için torunlarımla geldim. İftarda Allah ne verdiyse yiyeceğiz, hurmamızı peynirimizi, zeytinimizi alacağız" dedi.