Enerji Lisesi\'nden Büyük Hayaller

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GELECEĞİN bilim insanlarını yetiştirme vizyonuyla 2017- 2018 döneminde eğitim öğretime başlayan Türkiye'nin ilk ve tek enerji lisesinde öğrencilerin teknoloji odaklı fikir ve projeleri 'Yüzyılın Büyük Hayalleri' ismiyle kitaplaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda Türkiye'de örnek, lider ve model olma misyonuyla 2017'de kuruldu. Kendi enerjisini üreten, enerjiyi verimli kullanan ve yenilenebilir teknolojiler alanında endüstriyel uygulamalar gerçekleştiren geleceğin bilim insanlarını yetiştirme vizyonuna sahip okulda, öğrencilerin geleceğe yönelik bilimsel proje ve fikirleri kitaplaştırıldı. 'Yüzyılın Büyük Hayalleri' isimli kitapta 70 öğrencinin hayalini kurduğu proje yer aldı. İçilebilir su kaynaklarındaki buharlaşmayı kontrol altına almayı amaçlayan 'güneş gölü', işitme engellilerin yaşadığı sorunlara yönelik 'yapay zeka destekli işitme cihazı', 'akıl okuyan gözlük', löseminin erken teşhisine yönelik 'kan ölçüm cihazı', güneş paneli ile çalışan İHA, teknolojik atıkları azaltmak amacıyla kendini yenileyebilen 'expandochip', güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla uçabilen ve ses kaydedebilen görünmez kamera 'sagoz' ve motosiklet kazalarını ile buna bağlı ölümleri azaltmak amacıyla 'moto-kontrol' ve kalp krizine karşı uyarıcı kalp çipi gibi çok sayıda proje dikkat çekti. Yine yapay zeka destekli teknolojik tarım, yenilenebilir enerji ile çalışan SİHA, yapay zeka entegreli karma gözlük, manyetik uçak otomobiller, ateş böceklerinden enerji üretimi, eşya tanımlayan çipler gibi projeler de öğrencilerin hayallerindeki projeleri oluşturdu.

'ÖNCE HAYAL ETMELERİ GEREKİYOR'

Okul Müdürü Mustafa Aydın, 21'inci yüzyılın en önemli eğitim modellerinden birisinin üretime yönelik yapılan çalışmalar olduğunu söyleyerek, "Çocukların üretebilmeleri için önce hayal etmeleri gerekiyor. Biz de projelerle çocukların hayal dünyalarının üretime yönelik ortaya çıkmasını sağlama gayreti içerisindeyiz. Bunun çocuklara çok şey kattığını gördük. Bu kitabımız çocuklarımız için çok değerli. Aslında hayal dünyalarının ne kadar geniş olduğunu gösteren kalıcı bir eser ortaya çıkmış oldu" dedi.

Projenin koordinatör hocası Osman Çifci ise kitabın 6 ayda tamamlandığını söyleyerek, "Okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz büyük hayalleriyle bu okullara geliyorlar. Dolayısıyla da her birinin fikirleri, geleceğe dair hayalleri var. Bizim de ilk aklımıza gelen bu hayalleri, geleceğe dair olan bu fikirleri yazılı hale getirmekti. Öncelikle bu fikrimizi yönetimimizle paylaştık. Kendileri bu anlamda bize çok ciddi katkı sağladılar. Akabinde öğrencilerle paylaştığımızda her birinden çok ciddi katılım, çok ciddi paylaşımlar aldık. Dolayısıyla da diğer okuldaki zümrelerimizle, edebiyat zümrelerimizle de bunu paylaştığımızda onlardan da gerekli desteği alarak bu projeyi hayata geçirmiş olduk" diye konuştu.

'CANIM KARDEŞİM'DEN ETKİLENDİM'

Löseminin erken teşhisine ilişkin projesiyle kitaba katkı sunan 9'uncu sınıf öğrencisi Kamil Efe Çifci, "Kan kanseri üzerinden bir proje yazmıştım. Bunun bana katkıları, daha çok tıp bilimine hiç ilgim yoktu yazmadan önce. Bu yazı benim ilgimi artırdı, düşünmemi artırdı. Yeşilçam filmlerinden Canım Kardeşim filminde Kahraman adlı küçük kardeş kan kanserinden dolayı hayatını kaybediyordu, erken teşhis konulamadığından dolayı. Bu beni çok üzmüştü. Ben de bunu düşünerek böyle bir şeyin olmamasını, herkesin bu yönden hastalıkla baş etmesini sağlamak için böyle bir hayal düşündüm" dedi.

10'uncu sınıf öğrencisi Betül Kunter ise "Küçüklükten beri en büyük hayalim uzaya çıkmak. Küçükken astronot olmak istiyordum. Bu hayalim zamanla, bu okula da gelmenin etkisiyle uzay ve havacılık mühendisliğine yöneldi. Bu alanda ülkeme katkıda bulunmak ve bu alanda çalışmalar yapmayı çok istiyorum. Bu çalışmaların ilk adımı da benim için bu okulda yazdığım dergi oldu. Onun dışında Türkiye'nin geleceği için en büyük temennim ve en büyük isteğim Türkiye'nin de uzay ve havacılık teknolojilerinde gelişmesi ki zaten havacılık alanında, askeri havacılıkta çok gelişmiş bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Bu çalışmaların süratle devam etmesini ve uzay alanında da yeniliklerin devam etmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.