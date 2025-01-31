Enerjisa, Türkiye\'nin Yenilenebilir Enerji Hedeflerine Katkıda Bulunuyor

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ENERJİSA Enerji, 2018 yılından bu yana yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarını bir çatı altında birleştirdiği 'İşimin Enerjisi' çatısı altında hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) projeleriyle 2024 yılında da Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası'na katkı sağladığını duyurdu. Kamu ve özel sektör işletmelerine uyguladığı çevreci iş modelleri ile karbon ayak izini azalttığını bildiren şirket GES projeleriyle 86 bin haneye ulaştığını belirtti.

Şirketten çalışmalarına yönelik yapılan bilgilendirmede "Enerjisa Enerji'nin Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modeli sayesinde işletmeler yeşil dönüşümleri için finansman bulmak zorunda kalmıyor, insan kaynağı ayırmıyor ve performans takibi yapmıyor. Profesyonel ekiplerinin fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmesinden sonra tüm izin ve kurulum süreçlerini üstlendiği, sözleşme süresi boyunca performans takibi ile bakım ve onarım hizmeti vermeyi de sürdürdüğü bu projelerin verimli bir şekilde çalışmasını taahhüt ediyor" denildi.

Sözleşmesi imzalanan ve 2024 yılında tamamlanarak devreye alınan GES projeleriyle, İşimin Enerjisi ilk gününden bu yana toplamda 102,4 MWp kurulu güce ulaştığı bildirildi. Yıllık yaklaşık 152 bin MWh elektrik üretimine denk gelen bu kurulu gücün, 86 bin hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer olduğu aktarıldı. Şirket, yılda 95 bin ton karbon salımının havayı kirletmesine de engel olduklarını belirtti.

'TÜRKİYE'NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE İTİCİ GÜÇ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin cari açık problemine çözüm olacak pozitif ayrışmanın ilk şartının yenilenebilir enerjide rekabet gücünü artırması gerekliliği olduğunu söyleyen Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Türkiye, toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payını, sadece iklim krizine çare olmak motivasyonu ile büyütmüyor. Son 23 yılda 950 milyar doları enerji ithalatına harcayan Türkiye'nin, dış ticaret açığına çözüm üretmesi, toplam cari açığın 1,5 katına ulaşmış bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ne kıymetli ki çeşitli uluslararası zirvelerde de teyit edildiği üzere Türkiye'nin yenilenebilir enerji tarafında net taahhütleri ve hedefleri var. Yenilenebilir enerji 2035 Yol Haritası'nın bakanlığımız tarafından ilanından sonra, yatırımları daha net bir şekilde konuşur olduk" dedi.

Pınar, "Bugünü dörde katlamak ve 120 bin megavatlık bir toplam kurulu güce sahip olabilmek için Türkiye'nin her yıl en az 7 bin 500- 8 bin megavat kurulu gücü devreye alması gerekiyor. Rekabet gücümüzü en çok etkileyen negatif faktörü, içinde bulunduğumuz coğrafyanın güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanma konusundaki avantajıyla tersine çevirebilirsek, Türkiye net pozitif ayrışan bir ülke olabilecek. Nitelikli istihdam ve yeşil büyüme üzerinden kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme fırsatını da yakalamış olacağız. Biz Enerjisa Enerji olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve Türkiye'nin enerji dönüşümünde itici güç olmayı sürdüreceğiz. 2025 yılında da İşimin Enerjisi yatırımlarına hız kazandırarak şebeke altyapı yatırımlarında olduğu gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında da ayrışacak, 'herkes için daha iyi bir gelecek' adına sürdürülebilir çevresel, ekonomik ve sosyal bir fayda yaratacağız. Bizlerle iş ortağı olan ve bu dönüşüme destek veren tüm kamu ve özel sektör müşterilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.