Engelli Usta Cam Sanatına Hayallerini Döktü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Usta Cam Sanatına Hayallerini Döktü

Omurilik felçli Ali Rıza Ayaz, cam şekillendirme sanatıyla hayallerini hayata geçiriyor.

13.01.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Omurilik felçli cam şekillendirme ustası Ali Rıza Ayaz, sanatının kendisine çok şey kattığını belirterek, "Hayallerimi genişlettim, geliştirdim. Hayal ettiğim her şeyi cama dökebildim." dedi.

Ankara'da omurilik felçli olarak dünyaya gelen 45 yaşındaki Ayaz, el sanatlarıyla ilgili katıldığı kurslar sayesinde bu alandaki yeteneğini keşfetti.

Önce amatör olarak terzilikle uğraşan ardından 2015'te cam şekillendirme sanatıyla ilgilenmeye başlayan Ayaz, Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneğinin teşvikiyle açık alevde cam şekillendirme üzerine yurt dışında ve Türkiye'de eğitimler aldı.

Ateşte erittiği cam çubuklardan hayal ettiği nesneleri, hayvan figürlerini yapan, aynı zamanda bu sanata ilgi duyanlara eğitimler veren Ali Rıza Ayaz, atölyesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Önemli olan sabır ve sevmek"

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği bünyesindeki atölyesinde farklı yaş gruplarından birçok kişiye 7 yıldır cam şekillendirme eğitimleri verdiğini anlatan Ayaz, cam sanatıyla da dernek aracılığıyla tanıştığını dile getirdi.

Ayaz, "Böyle bir şeye kalkışacağız, sen de denemek ister misin?' dediler. Ben de deneyeyim dedim, el sanatlarını çok seven bir insanım. Ondan sonra da bırakamadım, yaptığım işten çok haz alıyorum." diye konuştu.

Cam işçiliğinin çok ciddi bir sabır ve sevgi istediğini belirten Ayaz, "Bu işte önemli olan husus sabır ve sevmek. Kurslarda birkaç ay yapıp sonra bırakan insanlar oldu. Yaptığı halde 'Ben sıkıldım artık, vaktim çok gidiyor, bütün günüm burada geçiyor.' deyip ayrılan insanlar oldu. Sabır ve yaptığınız işten haz almak çok önemli, haz aldığınız zaman zaten isteseniz de bırakamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Cam şekillendirirken dert de tasa da kalmıyor"

Dönem dönem çeşitli festival ve etkinliklere katıldığını, cam şekillendirdiği esnada başka hiçbir şeyi düşünmediğini anlatan Ayaz, "Gerçekten bu işi yaparken dış dünyayla ilişkinizi koparıyorsunuz, sorunlarınız varsa unutuyorsunuz. Sinirliyseniz rahatlıyorsunuz. Sadece yaptığınız ürüne odaklanıyorsunuz ve o anda dert de tasa da kalmıyor." dedi.

Ayaz, cam şekillendirme sanatının kendisine çok katkısı olduğunu, birçok ülkeyi gezme imkanı bulduğunu ve yeni insanlarla tanıştığını dile getirdi.

Bu uğraş sayesinde hayal gücünün de geliştiğini belirten Ayaz, "Hayallerimi genişlettim, geliştirdim. Hayal ettiğim her şeyi cama dökebildim. Çünkü ben bir figürü yaparken bir resme veya kalıba bakmam, tamamen hayal gücüyle yaparım, genelde bir model kullanmam. O yüzden hayal gücümü, ufkumu genişletiyor, insanı rahatlatıyor, bir sürü faydası ve pozitif yönü var." ifadelerini kullandı.

Sanatının zor yanlarına da değinen Ayaz, cam üretiminde kullanılan alevin 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıkta olduğuna ve zaman zaman küçük kazalar ve yanıklar yaşayabildiğine dikkati çekti.

"Engelliler yeteneklerini keşfedip, üzerine giderlerse çok şey yapabilirler"

Alevde cam şekillendirme eğitiminin katılmak isteyen herkese açık olduğunu belirten Ayaz, engelli bireylerin kendilerini sanatsal faaliyetlerden soyutlamamaları gerektiğini vurguladı.

Ayaz, özel gereksinimli bireylerin "yapamam" demek yerine denemelerinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Her şeyi yapabilir insan, yeter ki istesin. Herkesin her şeye yeteneği olmayabilir. Sadece engeliyle alakası yok, engelsiz insan da her şeyi yapamaz. Ama illa ki bir becerisi vardır, onu keşfedip üzerine gitmek önemli. Bence engelli insanlar, kendilerindeki o yeteneğin üzerine giderlerse çok şey yapabilirler. İlla yetenek doğrultusunda değil, bu birazcık istek ve azim meselesidir. Onun için istenildiğinde yapamayacakları şey yok."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, ankara, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Usta Cam Sanatına Hayallerini Döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:43. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Usta Cam Sanatına Hayallerini Döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.