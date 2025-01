Engelli Usta Cam Sanatına Hayallerini Döktü

Güncel

Omurilik felçli cam şekillendirme ustası Ali Rıza Ayaz, sanatının kendisine çok şey kattığını belirterek, "Hayallerimi genişlettim, geliştirdim. Hayal ettiğim her şeyi cama dökebildim." dedi.

Ankara'da omurilik felçli olarak dünyaya gelen 45 yaşındaki Ayaz, el sanatlarıyla ilgili katıldığı kurslar sayesinde bu alandaki yeteneğini keşfetti.

Önce amatör olarak terzilikle uğraşan ardından 2015'te cam şekillendirme sanatıyla ilgilenmeye başlayan Ayaz, Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneğinin teşvikiyle açık alevde cam şekillendirme üzerine yurt dışında ve Türkiye'de eğitimler aldı.

Ateşte erittiği cam çubuklardan hayal ettiği nesneleri, hayvan figürlerini yapan, aynı zamanda bu sanata ilgi duyanlara eğitimler veren Ali Rıza Ayaz, atölyesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Önemli olan sabır ve sevmek"

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği bünyesindeki atölyesinde farklı yaş gruplarından birçok kişiye 7 yıldır cam şekillendirme eğitimleri verdiğini anlatan Ayaz, cam sanatıyla da dernek aracılığıyla tanıştığını dile getirdi.

Ayaz, "Böyle bir şeye kalkışacağız, sen de denemek ister misin?' dediler. Ben de deneyeyim dedim, el sanatlarını çok seven bir insanım. Ondan sonra da bırakamadım, yaptığım işten çok haz alıyorum." diye konuştu.

Cam işçiliğinin çok ciddi bir sabır ve sevgi istediğini belirten Ayaz, "Bu işte önemli olan husus sabır ve sevmek. Kurslarda birkaç ay yapıp sonra bırakan insanlar oldu. Yaptığı halde 'Ben sıkıldım artık, vaktim çok gidiyor, bütün günüm burada geçiyor.' deyip ayrılan insanlar oldu. Sabır ve yaptığınız işten haz almak çok önemli, haz aldığınız zaman zaten isteseniz de bırakamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Cam şekillendirirken dert de tasa da kalmıyor"

Dönem dönem çeşitli festival ve etkinliklere katıldığını, cam şekillendirdiği esnada başka hiçbir şeyi düşünmediğini anlatan Ayaz, "Gerçekten bu işi yaparken dış dünyayla ilişkinizi koparıyorsunuz, sorunlarınız varsa unutuyorsunuz. Sinirliyseniz rahatlıyorsunuz. Sadece yaptığınız ürüne odaklanıyorsunuz ve o anda dert de tasa da kalmıyor." dedi.

Ayaz, cam şekillendirme sanatının kendisine çok katkısı olduğunu, birçok ülkeyi gezme imkanı bulduğunu ve yeni insanlarla tanıştığını dile getirdi.

Bu uğraş sayesinde hayal gücünün de geliştiğini belirten Ayaz, "Hayallerimi genişlettim, geliştirdim. Hayal ettiğim her şeyi cama dökebildim. Çünkü ben bir figürü yaparken bir resme veya kalıba bakmam, tamamen hayal gücüyle yaparım, genelde bir model kullanmam. O yüzden hayal gücümü, ufkumu genişletiyor, insanı rahatlatıyor, bir sürü faydası ve pozitif yönü var." ifadelerini kullandı.

Sanatının zor yanlarına da değinen Ayaz, cam üretiminde kullanılan alevin 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıkta olduğuna ve zaman zaman küçük kazalar ve yanıklar yaşayabildiğine dikkati çekti.

"Engelliler yeteneklerini keşfedip, üzerine giderlerse çok şey yapabilirler"

Alevde cam şekillendirme eğitiminin katılmak isteyen herkese açık olduğunu belirten Ayaz, engelli bireylerin kendilerini sanatsal faaliyetlerden soyutlamamaları gerektiğini vurguladı.

Ayaz, özel gereksinimli bireylerin "yapamam" demek yerine denemelerinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Her şeyi yapabilir insan, yeter ki istesin. Herkesin her şeye yeteneği olmayabilir. Sadece engeliyle alakası yok, engelsiz insan da her şeyi yapamaz. Ama illa ki bir becerisi vardır, onu keşfedip üzerine gitmek önemli. Bence engelli insanlar, kendilerindeki o yeteneğin üzerine giderlerse çok şey yapabilirler. İlla yetenek doğrultusunda değil, bu birazcık istek ve azim meselesidir. Onun için istenildiğinde yapamayacakları şey yok."