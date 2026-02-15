Engelsiz Öğrencilerden Gazete Projesi

Diyarbakır'daki Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrenciler, gazetecilerden etkilenerek öğretmenleri öncülüğünde "Engelsiz Haber" adlı okul gazetesi çıkarıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2021 yılında hizmete açılan, hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan öğrenciler ile otizmlilerin eğitim gördüğü Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere de katılımları sağlanıyor.

Okulu ve yaptıkları faaliyetleri haberleştiren gazetecilerden etkilenen öğrenciler, özel eğitim öğretmeni Fırat Işık öncülüğünde "Engelsiz Haber Gazetesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında 6 öğrenciden oluşan ekip, röportaj yapılacak kişileri öğretmenleriyle belirleyip planlama yapıyor, ardından sahaya çıkarak haber kaynaklarına soru yöneltiyor, fotoğraf çekiyor.

Haberlerin hazırlanmasından gazetenin sayfa tasarımına kadar tüm aşamalarda yer alan öğrenciler, hem iletişim becerilerini geliştiriyor hem de gazetecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Okulun etkinliklerini çıkardıkları gazete sayesinde duyurma imkanı bulan öğrenciler, röportaj yapma, fotoğraf çekme ve haber yazma gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

Öğrenciler, ilk sayısı yayımlanan gazetenin ikinci sayısı için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazetenin ikinci sayısı için Sur Kaymakamı Hasan Akbulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, röportaj yapıp kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu, AA muhabirine, özel öğrencilerin gazete çıkarmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, özel eğitimin en büyük amacının özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal ve çalışma hayatına katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Sadoğlu, bu anlamda öğrencilerin gazete çıkarmaları ve kurum müdürlerini ziyaret etmelerinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, özel bireylerin hayatın her alanında var olması gerektiğini belirtti.

Özel eğitim alanında ülkede yapılan faaliyetlerin her geçen gün arttığını ifade eden Sadoğlu, özel çocuklar için ülkeye her geçen gün yeni eğitim öğretim kurumları kazandırıldığını, bu okullarla tüm çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Sadoğlu, kentte yaşayan özel öğrencilerin gazete çıkardıklarını ve sordukları bazı soruların zorladığını anlatarak, tüm soruları içtenlikle cevapladıklarını, onları burada görmekten ve ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

"Gazeteci olmak isteyen çok çocuğumuz var"

Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni Fırat Işık da öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını çok önemsediklerini söyledi.

Bu anlamda geçen yıl öğrencilerle okul adına bir gazete çıkarma fikrini hayata geçirdiklerini anlatan Işık, "Okulumuzda zaman zaman çekimler oluyordu, kameraları gören öğrencilerimizin bu alana çok ilgi duyduklarını gördük. 'Neden böyle bir çalışma yapmayalım?' dedik ve gazete çıkarmaya karar verdik. Gazetemizin ismini 'Engelsiz Haber' olarak belirledik ve çalışmalara başladık. İstekli olan çocuklarla ekip oluşturduk, iş bölümü yaptık. Baskı ve tasarımını yapıp ilk gazetemizi çıkardık. İkinci sayımızı çıkarmak için de çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Işık, öğrencilerin gazetenin hazırlanması ve yayımlanmasındaki tüm aşamalarda yer aldığını belirterek, gazetenin amacının özel çocukların yaptığı etkinlikleri duyurmak olduğunu anlattı.

Öğrenciler ve idarecilerle röportaja gittiklerini belirten Işık, soruları öğrencilerin yönelttiğini, fotoğrafları öğrencilerin çektiğini söyledi.

Işık, öğrencilerin idarecilerle ve yeni insanlarla tanıştığını anlatarak, "Gazeteci olmak isteyen çok çocuğumuz var. İleride özel çocuklarımızdan özel gazetecilerimiz muhakkak çıkacaktır." dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Eylül Temür, gazeteciliğe merakı olduğunu, gazete projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Temür, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Kiminle röportaj yapacağımızı planlıyoruz. Kaymakam ve İl Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ediyoruz, onlara sorular soruyoruz. Gazeteciliğe merakım olduğu için röportaj yaptığımda çok mutlu oluyorum. Mezun olduğumda iyi bir gazeteci olmak istiyorum."

Batu Aydın ise daha önce tarım ve el sanatları gibi etkinliklerde yer aldığını, şimdi de gazeteciliğe merak saldığını ifade etti.

Bu çalışmada yer almanın kendisine iyi geldiğini anlatan Aydın, röportaj yaptıkça daha çok alıştığını, fotoğraf çekmeyi ve soru sormayı da öğrendiğini söyledi.

Nurcan Boz da çalışmanın hem eğlenceli hem öğretici olduğunu belirtti.

Gazetede görev almanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Boz, toplantılarda fikirlerini söylediklerini ve yazılacak konuları birlikte belirlediklerini söyledi.