Engelsiz Öğrencilerden Gazete Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelsiz Öğrencilerden Gazete Projesi

Engelsiz Öğrencilerden Gazete Projesi
15.02.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki Sur Özel Eğitim Okulu'nda öğrenciler, 'Engelsiz Haber' gazetesi çıkarıyor.

Diyarbakır'daki Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrenciler, gazetecilerden etkilenerek öğretmenleri öncülüğünde "Engelsiz Haber" adlı okul gazetesi çıkarıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2021 yılında hizmete açılan, hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan öğrenciler ile otizmlilerin eğitim gördüğü Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere de katılımları sağlanıyor.

Okulu ve yaptıkları faaliyetleri haberleştiren gazetecilerden etkilenen öğrenciler, özel eğitim öğretmeni Fırat Işık öncülüğünde "Engelsiz Haber Gazetesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında 6 öğrenciden oluşan ekip, röportaj yapılacak kişileri öğretmenleriyle belirleyip planlama yapıyor, ardından sahaya çıkarak haber kaynaklarına soru yöneltiyor, fotoğraf çekiyor.

Haberlerin hazırlanmasından gazetenin sayfa tasarımına kadar tüm aşamalarda yer alan öğrenciler, hem iletişim becerilerini geliştiriyor hem de gazetecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Okulun etkinliklerini çıkardıkları gazete sayesinde duyurma imkanı bulan öğrenciler, röportaj yapma, fotoğraf çekme ve haber yazma gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

Öğrenciler, ilk sayısı yayımlanan gazetenin ikinci sayısı için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazetenin ikinci sayısı için Sur Kaymakamı Hasan Akbulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, röportaj yapıp kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu, AA muhabirine, özel öğrencilerin gazete çıkarmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, özel eğitimin en büyük amacının özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal ve çalışma hayatına katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Sadoğlu, bu anlamda öğrencilerin gazete çıkarmaları ve kurum müdürlerini ziyaret etmelerinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, özel bireylerin hayatın her alanında var olması gerektiğini belirtti.

Özel eğitim alanında ülkede yapılan faaliyetlerin her geçen gün arttığını ifade eden Sadoğlu, özel çocuklar için ülkeye her geçen gün yeni eğitim öğretim kurumları kazandırıldığını, bu okullarla tüm çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Sadoğlu, kentte yaşayan özel öğrencilerin gazete çıkardıklarını ve sordukları bazı soruların zorladığını anlatarak, tüm soruları içtenlikle cevapladıklarını, onları burada görmekten ve ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

"Gazeteci olmak isteyen çok çocuğumuz var"

Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni Fırat Işık da öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını çok önemsediklerini söyledi.

Bu anlamda geçen yıl öğrencilerle okul adına bir gazete çıkarma fikrini hayata geçirdiklerini anlatan Işık, "Okulumuzda zaman zaman çekimler oluyordu, kameraları gören öğrencilerimizin bu alana çok ilgi duyduklarını gördük. 'Neden böyle bir çalışma yapmayalım?' dedik ve gazete çıkarmaya karar verdik. Gazetemizin ismini 'Engelsiz Haber' olarak belirledik ve çalışmalara başladık. İstekli olan çocuklarla ekip oluşturduk, iş bölümü yaptık. Baskı ve tasarımını yapıp ilk gazetemizi çıkardık. İkinci sayımızı çıkarmak için de çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Işık, öğrencilerin gazetenin hazırlanması ve yayımlanmasındaki tüm aşamalarda yer aldığını belirterek, gazetenin amacının özel çocukların yaptığı etkinlikleri duyurmak olduğunu anlattı.

Öğrenciler ve idarecilerle röportaja gittiklerini belirten Işık, soruları öğrencilerin yönelttiğini, fotoğrafları öğrencilerin çektiğini söyledi.

Işık, öğrencilerin idarecilerle ve yeni insanlarla tanıştığını anlatarak, "Gazeteci olmak isteyen çok çocuğumuz var. İleride özel çocuklarımızdan özel gazetecilerimiz muhakkak çıkacaktır." dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Eylül Temür, gazeteciliğe merakı olduğunu, gazete projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Temür, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Kiminle röportaj yapacağımızı planlıyoruz. Kaymakam ve İl Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ediyoruz, onlara sorular soruyoruz. Gazeteciliğe merakım olduğu için röportaj yaptığımda çok mutlu oluyorum. Mezun olduğumda iyi bir gazeteci olmak istiyorum."

Batu Aydın ise daha önce tarım ve el sanatları gibi etkinliklerde yer aldığını, şimdi de gazeteciliğe merak saldığını ifade etti.

Bu çalışmada yer almanın kendisine iyi geldiğini anlatan Aydın, röportaj yaptıkça daha çok alıştığını, fotoğraf çekmeyi ve soru sormayı da öğrendiğini söyledi.

Nurcan Boz da çalışmanın hem eğlenceli hem öğretici olduğunu belirtti.

Gazetede görev almanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Boz, toplantılarda fikirlerini söylediklerini ve yazılacak konuları birlikte belirlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Kültür, Güncel, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Öğrencilerden Gazete Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Ekin Mert Daymaz’dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

14:54
Sapık milyarderin alışveriş listesi ifşa oldu: Bebekler için uyku tulumu, deri kırbaç...
Sapık milyarderin alışveriş listesi ifşa oldu: Bebekler için uyku tulumu, deri kırbaç...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
12:30
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi
Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:10:10. #7.11#
SON DAKİKA: Engelsiz Öğrencilerden Gazete Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.