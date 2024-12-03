Engelsiz Spor Merkezi Açıldı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi'nin Engelsiz Spor Merkezi'nin açılışında; "Belediye başkanlığı olarak, kamu yöneticileri olarak engelli bireylerle, engelsizlerin aynı anda aynı yerde, aynı şartlarda yaşaması için bütün konforu sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle de şimdiye kadar epey bu konularda açılış yaptık. En önemlisi Engelliler Daire Başkanlığı'nı kurduk" dedi.

Keçiören Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde Engelsiz Spor Merkezi açtı. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Açılışta konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"2000'li yıllarda yurt dışına gitmiştim. Orada misafir olduğum evde şöyle bir şey anlatmışlardı. Ben dedi İsveç'e ilk geldiğimde şehir içerisine gezerken son derece engelli sayısında fazlalık gördüm. Acaba buralarda bir problem mi var diye düşündüm. Daha sonra baktım bütün engelliler hayatın içindeymiş. Hiç kimse evinde değilmiş dedi. İşte modern devlet böyle oluyor.

Bizim de bir yönetici olarak, belediye başkanlığı olarak, kamu yöneticileri olarak engelli bireylerle, engelsizlerin aynı anda aynı yerde, aynı şartlarda yaşaması için bütün konforu sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle de şimdiye kadar epey bu konularda açılış yaptık. En önemlisi Engelliler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Engelliler Daire Başkanlığı'yla şu anda Ankara'daki tüm engellilere ilçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah daha güzel hizmet yapacağız.

Bugün üçüncü programımız. Yenimahalle'de Belediyesi'nin yaptığı etkinlikleri konuşurken söyledim. Olimpiyatlara katıldık biliyorsunuz. Olimpiyatlara katıldığımızda maalesef çok başarılı sonuçlar alamadık. Ancak Paralimpik Olimpiyatlara katıldığımızda paralimpik sporcularımız yüzümüzü güldürdü. Ne mutlu ki bunların içerisinden 23 tanesi de bizim Ankara Büyükşehir ve Ego sporcularıydı. Oradan madalyalarla geldiler. Dolayısıyla normal sporcunun yapamadığını paraliplik sporcular yaptılar. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. Bizlere düşen her alanda, parklarda, bahçelerde, otobüslerde ki her hemen hemen hepsine asansör koydurduk. Engelli vatandaşlarımızın bireylerimizin rahat etmeleri, onları da hayata katılmaları yön çalışmaları biz devam edecek. Bu nedenle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum.

Ayrıca sayın başkanım bu tesisi açıyorsunuz ama şöyle bir şey vardı. Biz bugün açılışı yaparken biz de bir Engelsiz Spor Merkezi açtık. Türkiye'de bir ilk demişlerdi. Buradan haberimiz yoktu. İkimiz birden bugün Keçiören Ankara Büyükşehir aynı anda engelsiz spor merkezine aynı gün hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise şunları söyledi:

"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu özel günde önemli olan toplumun bir arada olması, engelsiz kardeşlerimizin, engellerin ortadan kalktığı toplumun, herkes beraber yaşayabildiği bir ortamı sağlayabilmektedir.

"Davamız insanlık davasıdır"

Sayın Mansur Yavaş başkanımızın başlattığı sosyal belediyecilik ve partimizin de gerçekten kendi programında ve bize öğretileri neticesindeki sosyal belediyecilikte biz bununla ilgili bütün hassasiyetimizi şu an Türkiye'nin genelindeki bütün belediyeler tarafından gösterilmektedir. Bu bize şunu gösteriyor ilk önce insanlık. Biz ne diyoruz? Davamız insanlık davasıdır. İnsanca için toplumdaki engellerimizin tamamını ortadan kaldırmamız gerekiyor.

"Bina için emeği geçen de herkesten ayrı ayrı güzel mevlam razı olsun"

Bir kardeşim kafede benimle engelli ve engelsizliğe oturmaması lazım. Herkes eşit ortamda. Eşit kafeyi de kullanması lazım. Spor alanlarını da parkları da aynı devlet idare görevlerinde de bulunması gerekiyor. Bu noktada biz belediyemiz olarak her türlü hassasiyeti göstermekteyiz. Bununla ilgili de engelli federasyonlarımız olsun bütün alt derneklerle birlikte uyumlu çalışmaktayız. Bugün de burada açılışını yapacağımız binaya gelirsek daha önce Spor Bakanlığımız tarafından yaptırılmış olan binamızı başka amaçlı kullanılacaktı. Bir engelliler gününe modifiye ederek kendi içerisinde engelsiz spor merkezi haline dönüştürmeye karar verdik. ve kısa sürede bugüne yetiştirdik Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra da engelsiz kardeşlerimizin bir arada bulunup bizim de kendi içlerinde de spor yapabileceği bir mekan haline getirilmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı geçmişte bu bina için emeği geçen herkesten ayrı ayrı güzel mevlam razı olsun.

Son olarak Engelsiz Spor Merkezi'mizin değerli destekçileri tabii ki bizim halkımızın biz halkımızın yanındayız. Halkımızın, engelli, engelsiz bütün spor yapanların da yanındayız. Gelin biz el ele verdiğimiz gibi engelsiz bir evren oluşturalım. Bunu sadece belediye belediye çalışanları değil Keçiörenli muhtarlarımızla, halkımızla hep bir arada yapalım diliyorum"