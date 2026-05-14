Erdoğan'a Kazakistan'da Yesevi Nişanı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edildi. Erdoğan, Tokayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı. Baş başa görüşmeden sonra iki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. Tokayev toplantının ardından Erdoğan'a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" tevcih etti.

Tokayev konuşmasında, Erdoğan'ı Kazak halkının takdir ettiğini belirterek, "Bu ödülü sizin Türk dünyasındaki liderlik rolünüz için verilen yüksek değerlendirme ve takdir olarak kabul etmenizi arz ederim. Ülkemizin size ve Türk halkına içten saygısı ve büyük şükran duygusu olarak görün" dedi. Tokayev, Kazak-Türk dostluğunun ebedi olmasını temenni etti.

"BU NİŞANI TÜRKİYE'YE VE MİLLETİMİZE YÜKSEK BİR TEVECCÜH OLARAK GÖRÜYORUM"

Yaptığı konuşmada Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen nişanın ilk kez tarafına takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışı yapıldı. Açılışı, Türkiye ve Kazakistan arasında 13 anlaşmanın imzalanması töreni takip etti.

"TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN ÖNEMLİ STRATEJİK ORTAKLARDIR"

Tokayev, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kazak ve Türk halklarının kardeş halklar olduğunu söyleyerek, ziyaretin anlamının ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Tokayev, "Türkiye Kazakistan'ın önemli stratejik ortaklarından biridir. İki ülkeyi, yüzyıllar boyunca şekillenen kardeşlik bağları ve ortak kültürel ve manevi değerler birleştirmektedir. Bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz" dedi. Tokayev, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlettir. Bunun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliği ve özverili çalışmalarının sonucudur. Aynı zamanda bunun temelinde Türk halkının bilgeliği, çalışkanlığı, cesareti, birliği bulunduğuna inanıyorum."

Son yıllarda iki devlet arasındaki çok yönlü iş birliği yüksek bir ivmeyle gelişmektedir. Devletler arası, parlamentolar arası ve hükümetler arası ilişkilerimiz daha da güçlenmektedir. Bugün Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısını gerçekleştirdik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Karşılıklı ortaklığımıza yeni ivme kazandıracak öncelikli alanları belirledik. Siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel, insani ilişkilerimizi daha da güçlendirme konusunda mutabakata vardık. Bu hedefleri hayata geçirmek amacıyla hukuki temel oluşturacak önemli belgelere imza attık. En önemlisi Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Hakkında Deklarasyonu'nu kabul ettik."

"TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Türkiye'nin Kazakistan'da en büyük yatırımcılar arasında yer aldığına işaret eden Tokayev, bugüne kadar Türk iş insanlarının ekonomilerine 6 milyar dolar tutarında yatırım yaptığını söyledi. Kazakistan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların da artarak yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Tokayev, Kazakistan'da yaklaşık 4 bin Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydetti. Tokayev, "Ayrıca Türkiye, ülkemizin en büyük 5 ticaret ortağından biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 8,8 artarak 5 milyar doların üzerine çıkmıştır" diye konuştu.

Tokayev, somut projeler aracılığıyla Orta Koridor'un potansiyelini artırma konusunda Erdoğan ile mutabakata vardıklarını ve bu durumun her iki halkın çıkarlarına da tamamen uygun olduğunu söyledi. Türk yatırımcıları ulaştırma ve yatırım alanlarındaki projelerde aktif rol almaya davet ettiklerini kaydeden Tokayev, "Hükümetimiz Türk iş insanlarına özel teşvikler sunmaya hazırdır" dedi.

Madencilik sektöründeki iş birliğine özel önem verdiklerine dikkati çeken Tokayev, "Türk şirketlerinin maden sahalarının işletilmesi, metal geri dönüşümü ve alaşım üretimi konularında geniş tecrübeye sahip olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda kardeş ülkenin iş insanlarını ülkemizde büyük projelerde aktif şekilde rol almaya davet ettim" şeklinde konuştu.

Tokayev, Erdoğan ile görüşmelerinde dünyadaki güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Günümüzde yaşanan bu zorlu süreçte silahlı çatışmaların giderek yayılmasından duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Uluslararası hukukun ve evrensel kuruluşların etkisinin zayıflaması konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Birleşmiş Milletler'in rolünün güçlendirilmesi, onun karar ve ilkelerine sıkı şekilde riayet edilmesiyle uluslararası hukukun üstünlüğünün sağlanması ve adalet ilkesine bağlı kalınması konusunda ortak anlayışa vardık. Tüm anlaşmazlık ve çatışmaların diplomatik müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

"ORTA KORİDOR'UN EHEMMİYETİ HER GEÇEN DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nı başarıyla yaptıklarını ve çok sayıda belgeyi imzaladıklarını bildirerek, "İş çevrelerimizi, Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz Türkiye-Kazakistan İş Forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni iş birliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük" dedi.

Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attıkları adımlarda Kazakistan'ın özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz, Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumlulukları olarak gördüklerini kaydetti. Erdoğan, "Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ederim" dedi.

"KKTC'NİN TEMSİL EDİLECEK OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Yarın Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacaklarını hatırlatan Erdoğan, Kazakistan'ın Türk Dünyası'nın bütünleşmesine yaptığı katkılar için müteşekkir olduklarını dile getirdi. Erdoğan, "Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.