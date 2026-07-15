Erdoğan: FETÖ tehdidi karantinaya alındı ama tehlike devam ediyor

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir yapıyla mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım, demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak, Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız" dedi.

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş törenle karşıladı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'nın 10. yılında, Gazi Meclis çatısı altında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, 10 yıl önce olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşı rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlık ve hayırlı ömürler diledi. Şehitlerin ruhları için dua eden vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, darbe gecesi istiklal ve istikbaline sahip çıkan, salalar eşliğinde direniş gösteren millete şükranlarını sundu.

Şehitlerin fedakarlığının daima hatırlanacağını vurgulayan Erdoğan, darbecilere karşı Meclis çatısı altında milletin iradesini savunan tüm milletvekillerine de teşekkür ederek, ülke ve millet adına minnettarlığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda, sokaklarda ve köprülerde iradesine sahip çıkmak için mücadele verdiğini, milletvekillerinin de TBMM çatısı altında, bombalara rağmen darbeye cesaretle direndiğini anlattı. Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin, demokrasi ve milli iradeye yönelik saldırılara karşı birlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Erdoğan, Gazi Meclis'in 15 Temmuz'da da tıpkı Milli Mücadele döneminde olduğu gibi milli iradeyi savunarak, darbecilere geçit vermediğini kaydetti.

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine bir kez daha sahip çıkan Meclis ve milletvekilleriyle iftihar ettiğini belirten Erdoğan, TBMM'nin bundan sonra da milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine inandığını dile getirdi."

"ŞAHSİYETLERİNİ 1 DOLARA SATAN FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER, TÜRKİYE DÜŞMANLARINA HİZMETKAR OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanların, sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolladıklarını gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar, ellerine geçirdikleri her fırsatı, bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek, medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini, günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar."

"ÖRGÜTLE MÜCADELEDE GARDIMIZI BİR AN OLSUN DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

FETÖ/PYD terör örgütü başı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde sorgulamaların başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir yapıyla mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım, demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak, Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz."

"ORADA SADECE BİR DARBE TEŞEBBÜSÜ DEĞİL, AYNI ZAMANDA TOPYEKÜN BİR İŞGAL GİRİŞİMİ VARDIR"

15 Temmuz, iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle iş birliği içinde gerçekleştirdikleri, Sevr'i tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekun bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje çöpe atılmıştır. Türkiye, bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye, enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, Yenikapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir."

"SURİYE DEVRİMİNE GİDEN YOL, 15 TEMMUZ'UN BOŞA ÇIKARILMASI İLE DÖŞENMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında aldıkları çok katmanlı tedbirlerle, FETÖ'nün devlet ve toplum hayatından tasfiye sürecini hızlandırdıklarını, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle doğrudan Türkiye'nin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar düzenlendiğini anlattı. Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı canilere, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları'yla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye devrimine giden yolun taşları, çok net söylüyorum, 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içerde ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaraları sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAZANIMI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ OLMUŞTUR"

Bu süreçte, Türkiye'nin en büyük kazanımının, yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, on yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son on yılda savunma sanayiinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir."

Şundan kimsenin şüphesi olmasın, FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum Üstadın dediği gibi, 'Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.' Evvelallah istikbal de bizimdir. İstikbal, Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."