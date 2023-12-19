 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdoğan "İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan "İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. dedi.

19.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 12:00
Abone Ol

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili, Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının yüzüncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ile dostane ilişkilerimiz bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyarlık hedefe ulaşmaya kararlıyız. Ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz dedi.

'İSTANBUL SÜRECİNİ TEKRAR CANLANDIRMAYA HAZIRIZ'

İş birliğinim daha da güçlendirilmesini teminen atacakları ilave adımları ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görüşmelerimizde Türkiye - AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. Macaristan'a AB dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız ifadesini kullandı.

'1967 SINIRLARINDA FİLİSTİN DEVLETİ'

Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını aktaran Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. 1967 sınırlarında Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlar verilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. diye konuştu. (DHA)

Erdoğan "İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız"
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan 'İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız' - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan "İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement