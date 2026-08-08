Erenköy Direnişi 62. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Erenköy Direnişi 62. Yıl Dönümünde Anıldı

Erenköy Direnişi 62. Yıl Dönümünde Anıldı
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KKTC'de Erenköy Direnişi'nin 62. yıl dönümünde şehitler için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, varoluş mücadelesini vurgulayarak Türkiye ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Erenköy Direnişi'nde şehit düşenler için anma töreni düzenlendi.

Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümü ve şehitleri anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve vatandaşlar katıldı.

Erenköy Şehitliği'nde yapılan tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Programda, tören mangasının saygı atışı ve şehitliğe güller bırakılmasının ardından 62 yıl önce Erenköy'e Mersin'den silah ve cephane getiren ve "Bereketçiler" olarak adlandırılan balıkçılar sahilde temsili canlandırma yaptılar.

Törende daha sonra, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve diğer katılımcılar, Erenköy'deki mücadele müzesi ve direnişte kullanılan siper ve mağaralarda incelemelerde bulundular.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Erenköy'de verilen varoluş mücadelesinin kendileri için unutulmaz bir anı olarak yaşamaya devam edeceğini belirterek Türk Hava Kuvvetleri pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağının düşürülmesi ve ardından şehit edilmesinin, Erenköy Direnişi'nin en acı ve en sembolik olaylarından biri olduğunu söyledi.

Topel'in şahsında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine destek veren şehit Mehmetçikleri bir kez daha saygıyla anan Erhürman, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Erenköy Direnişi'nde kimilerinin eline silah aldığını, kimilerinin teknesiyle çok zor koşullarda denize koyulduğunu kiminin de Şair Süleyman Uluçam gibi kalemiyle yaşananları tarihe not düştüğünü anlatarak "Kıbrıs Türk halkı, ortak değerleri etrafında bir araya gelebilecek kabiliyette bir halktır. Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda, kararlılıkla savunacağız." diye konuştu.

Erenköy Direnişi

Erenköy Direnişi, 1964'te Kıbrıs'ta Türkleri yok etmek, Türkiye'den yapılan ikmali keserek direnişi kırmak amacıyla 3 general yönetimindeki Yunan ve Rum askerinin, terör örgütü EOKA militanlarının da desteği ile Erenköy'e saldırısıyla başladı.

Çoğu yurt dışında öğrenci ve bölge halkı ile balıkçılardan oluşan Kıbrıslı Türkler, uzun süre Erenköy'de direnerek bölgede korudukları alanı Rum güçlere teslim etmedi.

Yunan ve Rum askerleri ile EOKA terör örgütü üyelerinden oluşan 4 bin 500 kişilik taarruz ve genel toplamda 15 bin kişilik kuşatma grubu, 6 Ağustos 1964'te Türklere karşı Erenköy, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu bölgelerine saldırıya geçti.

Üniversite öğrencileri, bölge halkı, balıkçılar ve Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitlerinden oluşan 700-800 kadar Kıbrıs Türkü imkansızlıklara rağmen Erenköy merkezde toplanarak 2 gün direnmeyi başardı.

8 Ağustos öğleden sonra Türk Hava Kuvvetlerinin harekete geçmesiyle birlikte Eskişehir'den kalkan F-100 uçakları, Rum-Yunan hedeflerini, kara mevzilerini, hücumbotları ve iskeleleri bombaladı.

Aynı gün Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, uçağının isabet alması üzerine Rumlara esir düştü. Konuşmayı reddeden Topel, Rumların işkenceleri sonucunda şehit oldu.

Türkiye tarafından Erenköy çevresine 9 Ağustos 1964'te güçlendirilmiş hava harekatı düzenlendi. Türkiye, 64 uçakla Dillirga bölgesine yoğun hava saldırısı başlattı ve Rum-Yunan kuvvetleri ağır kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

Türkiye'nin hava harekatı sonucu Erenköy'de Rum-Yunan saldırıları kırıldı ve 10 Ağustos 1964'te ateşkes ilan edildi.

Erenköy Direnişi, "Kıbrıs Türklerinin Çanakkalesi" olarak nitelendirildi.

Sayıca ve silahça üstün Rum-Yunan kuvvetlerine karşı bir avuç mücahit ve öğrencinin direnişi, Türkiye'nin garantörlük hakkını fiilen kullanmasının ilk önemli örneği oldu.

Erenköy, 1974 Barış Harekatı'na kadar ablukada kaldı, harekat sonrasında KKTC topraklarına bağlı bir eksklav olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Erenköy, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erenköy Direnişi 62. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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