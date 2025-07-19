Ersin Tatar: Sırtımızdan Bizi Acımasızca Gömeceklerdi - Son Dakika
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Ersin Tatar: Sırtımızdan Bizi Acımasızca Gömeceklerdi

19.07.2025 10:56
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişteki tehditleri hatırlatarak toplu mezar endişelerini dile getirdi.

6 Nisan 1920

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizi acımasızca toplu mezarlara koyacaklardı"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanlığı, yurt dışından e-ticaret kanalıyla satın alınan riskli ürünleri takipte

Bakanlık, ilk etapta oyuncak ve bebek ürünleri ile ayakkabı, tekstil ve deri ürünlerinin laboratuvar testlerinin yapılmasına yönelik seri denetim başlattı

Denetim sonuçlarına göre ilave tedbirler alınacak, bu ürünler için diğer test ve belgelendirme sonuçları talep edilecek

(Serhat Tutak/Ankara)

3- ULAK Haberleşme, IDEF 2025'te 5G gibi yeni nesil iletişim teknolojileriyle sahada olacak

Şirket, fuarda akıllı ulaşım ve afet anlarına özel haberleşme sistemleri ile taktik saha iletişim altyapıları gibi kritik başlıklarda geliştirdiği ürün ve teknolojilerini sergileyecek

ULAK Haberleşme, fuar süresince ulusal ve uluslararası düzeyde ikili iş görüşmeleri ve imza törenleri de düzenleyecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Bağdat- Erbil uzlaşısının ardından gözler, yeniden Irak- Türkiye petrol hattına çevrildi

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında varılan yeni petrol anlaşması kapsamında Erbil'de üretilen tüm petrolün Irak'ın devlet petrol şirketi SOMO'ya teslim edilmesi kararlaştırıldı

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Araştırmacısı Sercan Çalışkan:

"Bağdat-Erbil hattında süregelen gerginliklerin yumuşaması, Türkiye üzerinden petrol ihracatını sağlayan Kerkük- Ceyhan Boru Hattı'nın yeniden devreye alınması için gerekli zemini oluşturabilir"

(Duygu Alhan/Ankara)

5- AA'nın "IDEF 2025'e Doğru" tema başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Tank platformu muharebede güvenli "ADA"ya dönüştü

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türk zırhlı aracı bu kez elektrik yüklü geliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

6- İklimlendirme sektöründe artan ihracatın "ısı pompaları" ile desteklenmesi bekleniyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal:

"Türkiye'de ısı pompası kullanacaklar için ilk yatırım maliyetlerine belli oranda devlet teşviki verilirse bu ürünlerin kullanımı yaygınlaşacak, ülkece karbon emisyonumuzu düşürmeye yönelik ciddi bir adım atmış olacağız"

"Isı pompaları, iç pazarda yaygınlaşırsa üretim kabiliyetimiz artacak, üretime yönelik yeni yatırımlar yapılacak, ürün yelpazesi genişleyecek, iç pazar büyüyecek. Bu da ihracat rakamlarımıza pozitif yansıyacak"

(Zeynep Duyar/Ankara)

7- Handala gemisi ile Gazze'ye gitmeye hazırlanan aktivistler, hedeflerine ulaşmakta kararlı

Fransa Ulusal Meclis Üyesi Milletvekili Gabrielle Cathala:

"Beklentim Gazze'ye ulaşabilmemiz. 15 yıl önce bir tekne Gazze Limanı'na ulaşmayı başarmıştı ve orada tüm Filistinliler tarafından karşılanmıştı. Biz de bu tekneyle insani ablukanın kırılabileceğini göstermek istiyoruz"

Kanadalı Doktor Yipeng Ge:

"Özgürlük Filosu, Gazze'nin çocuklarına adanmış durumda. Şu anda Gazze, kişi başına düşen ampute çocuk sayısı bakımından dünyanın en yüksek oranına sahip. Yaklaşık 4 bin çocuğun bu protez uzuvlara ihtiyacı var"

(Barış Seçkin/Roma) (Görüntülü)

8- Kıbrıs Barış Harekatı'nın "mücahitleri" Mehmetçiğin Ada'ya çıkışını anlattı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askeri ile yan yana savaşan "mücahitler", 51 yıllık anılarını paylaştı

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Askerde ölen veterinerin diploması 33 yıl sonra ağabeyine verildi

Mezun olarak gittiği askerde kan kanseri teşhisi konulduktan 10 gün sonra yaşamını yitiren Mevlüt Yazı'nın diploması, İÜC Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak tarafından ağabeyine törenle takdim edildi

Ağabey Sadettin Yazı:

"Bu duygu ifade edilemez çünkü düşünün kucağınızda vefat eden kardeşinizin kendisi olmasa bile diplomasını elinize alıyorsunuz"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Tarım Kredi Marketlerindeki dolum istasyonlarıyla fazladan ambalaj kullanımının önüne geçiliyor

?Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde "Sıfır Atık" hareketi kapsamında hayata geçirilen günlük süt ve ayçiçeği dolum istasyonlarından vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kaplarla ürünleri temin edebiliyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İstanbul Bölge Müdürü Can Benşin:

?"Bu uygulamayla hem sıfır atık hedeflerine destek veriyor hem de vatandaşlarımızın bu ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul)

11- Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına yönelik endişelere karşın ülkede açıklanan makroekonomik verilerin iyi gelmesi ve büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi risk iştahını destekledi

ECB'nin faiz kararı, yatırımcıların odağında bulunurken bankanın politika faizlerinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

12- Geleceğin su sporcuları Karadeniz'de yetişiyor

Mavi ile yeşilin hakim olduğu Trabzon'da yat turizmi, yelken, kano, tüple dalış ve rüzgar sörfü gibi su sporları yaygınlaşıyor

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Zengin:

"Gençlerimiz su ile tanışıyor, denizi görüyor, denizi seviyor. Karadeniz'de denizcilikte balıkçılık kültüründen başka bir kültür yok. Biz, bu balıkçılık kültürünün yanında başka kültürler de edinmek, gençlerimize vermek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Severek bu işi yapıyoruz"

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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