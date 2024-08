Erzincan\'da kaza: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

Güncel

Erzincan'da, iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde, 24 Ağustos'taki iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada tırda yolcu olarak bulunan Burak Uflaz (26) tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanenin morguna kaldırılan Uflaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hasan K. (32) idaresindeki 71 ACY 134 ve Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki 04 T0 256 plakalı otomobil, 24 Ağustos'ta, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpışmıştı.

Sürücü Eren Ç. (23) ile Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C. (31) olay yerinde, yaralanan Batuhan C. (3) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan sürücü Hasan K. ile tırdaki Burak U. (26) da aynı hastaneye kaldırılmıştı.