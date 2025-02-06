Erzurum'da Yangın Denetimleri Başlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Yangın Denetimleri Başlatıldı

Erzurum\'da Yangın Denetimleri Başlatıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bolu'daki yangın faciasının ardından kent genelinde yangın denetimlerinin başlatıldığını ve ildeki güvenlik durumunun iyileştiğini açıkladı. Ayrıca, Erzurum'un orta riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

06.02.2025 14:32  Güncelleme: 14:37
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ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, Bolu'daki yangın faciasının ardından kent genelinde yangın denetimlerinin başlatıldığını belirterek, "Devletin sorumluluğu altındaki bütün kurumlarda bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Hepsinde yaygın denetimlerimiz devam ediyor. Denetimler bittikten sonra da elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda aylık asayiş toplantısına başkanlık etti. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da katıldı. Kentin asayişine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, "Kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, devlete ve millete karşı işlenen suçlar, topluma karşı işlenen suçlarda ocak ayı itibarıyla bu sene bir azalış olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Amacımız, gayemiz inşallah bundan sonraki aylarda da aynı oranı devam ettirmek" dedi.

'ERZURUM, ORTA RİSKLİ İL'

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Vali Çiftçi, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yayımlamış olduğu bir raporda Türkiye'deki bütün iller 4 ayrı gruba ayrıldı. Çok riskli, riskli, orta riskli ve düşük riskli gruplar olarak belirlenmiş. Erzurum, bunların içerisinde orta riskli gruplar arasında. Bu seneki amacımız, 2025 yılındaki hedeflerimizden birisi de sahaya biraz daha basmak, bu konuda tedbirlerimizi arttırmak ve en düşük riskli gruba inmek" diye konuştu.

'TESİSLERLE İLGİLİ RESEN DENETİMLERE BAŞLADIK'

Kentteki turizm tesisleri ile ilgili de Vali Çiftçi, şunları söyledi:

"Bolu Kartalkaya'daki olaydan sonra geçen hafta itibarıyla tesislerle ilgili resen denetimlere başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize bir liste iletti. Onların da taleplerini yerine getirdik, denetimleri yaptık. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı kendilerine bağlı tesislerle ilgili bir çalışma istediler. Onunla da ilgili bir ekip kurduk, komisyon kurduk. Onlar da çalışmalarına, denetimlerine devam ediyorlar. Şu anda valiliğe bağlı gerek müftülük olsun gerek milli eğitim olsun gerek aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü olsun; devletin sorumluluğu altındaki bütün kurumlarda bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Hepsinde yaygın denetimlerimiz devam ediyor. Denetimler bittikten sonra da elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan tesislerle ilgili diğer yaptığımız denetimlerle ilgili bütün sonuçları paylaşacağız."

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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