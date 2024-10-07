Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da Filistin'e yönelik saldırılar protesto edildi

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Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Atatürk ve Gençlik Anıtı Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler eşliğinde merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, grup adına yaptığı konuşmada, Gazze'deki direnişin bir yıldır sürdüğünü ve İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze'nin direnişinden vazgeçmediğini söyledi.

Saldırıların 52. haftasında olduklarını anımsatan Çiftçi, "Gazze kazandı. Şehitleriyle, yaralılarıyla, bombalanan hastaneleriyle kazandı. Kadınları, çocukları, yaşlılarıyla onurlu bir direniş sergiledi ve bu direnişle hem Allah'ın hem insanların rızasını kazandı. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulüm karşısında Gazze asla kaybetmedi, tam tersine kazanan taraf oldu. Gazze'nin direnişi hepimize bir insanlık dersi verdi." dedi.

Ayrıca AK Parti Erzurum İl Başkanlığı İnsan Hakları Birimince, Yakutiye Medresesi önünde Gazze halkına destek için resim sergisi düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 1. yılında Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kınadıklarını ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail'in Filistinli sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak insanlık suçu işlediğini anlatan Küçükoğlu, "Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin, daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur." diye konuştu.

Erzincan

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Partililer, buradaki Filistin'e yönelik saldırıları yansıtan resim sergisini gezdi.

AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, burada yaptığı konuşmada, bir yıl içerisinde 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 41 binden fazla masum Filistinli sivilin İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştüğünü ifade etti.

İsrail'in savunmasız sivilleri hedef aldığına işaret eden Kabadayı, şöyle konuştu:

"İsrail Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar ile Filistin savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçu işlemiştir. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinde bahsediyoruz. Topraklarından edinmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden ne hak ne hukuk nede adalet beklemekteyiz."

Iğdır

Iğdır'da AK Parti üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Akan Gündere, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programda, "Kahrolsun İsrail" ve "Filistin'e Özgürlük" sloganları atıldı.

Tunceli

Tunceli'de de AK Parti İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, Atatürk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası binası önünde yaptığı açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçu işlediğini söyleyen Süner, şunları kaydetti:

"Türkiye yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Konuyu insani boyutların yanı sıra stratejik boyutlarıyla da en ince ayrıntılarına kadar ele alıyoruz. İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeleri gibi biz de görüyoruz."

Süner, Filistin'in tüm insanlığın vicdan davası olduğunu vurgulayarak, zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğini belirtti.