Erzurum Müzesi\'nde Çocuklar Kültür Koruyucusu Olarak Eğitim Aldı

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ERZURUM Müzesi'nde tarihi eserleri tanıma, kültür varlıkları ve kaçakçılıkla mücadele konusunda eğitim alan çocuklar 'Kültür Koruyucusu' oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali' kapsamında çocuklara yönelik 'Kültür koruyucuları eğitim etkinlik atölyesi' gerçekleştirildi. Çeşitli yaş grubundan 30'a yakın çocuk, eğitim kapsamında önce arkeologlar nezaretinde Erzurum Müzesi'ni gezdi. Müzede yer alan eserler hakkında bilgi verilen çocuklar, daha sonra oluşturulan sınıflarda tarihi eserleri tanıma, kültür varlıkları ve kaçakçılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli Arkeolog Meral Özdemir ile Erzurum Müzesi arkeologlarından Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, çocuklara kültür kaçakçılığıyla mücadeleyi ve önemini anlattı. Eğitimler sonunda çocuklara 'Kültür Koruyucuları' rozeti takıldı.

'ÇOCUKLAR ÖNCELİKLİ HEDEF KİTLEMİZ'

Ülkede yaşanan kültür varlıkları kaçakçılığı, kültür varlığı tahribatı ve kültür varlığı bulmak için yapılan kaçak kazıların önüne geçebilmek amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli Arkeolog Meral Özdemir, "Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz. Ülkemiz genelinde eğitim ihtiyaçları belirlenerek hedef kitleye uygun içerikler ve materyalleri hazırlamaktayız. Çocuklar, yetişkinler, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında görev yapan personel gibi farklı birçok hedef kitle için çalışmalar yürütmekteyiz. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünden hareketle çocuklar öncelikli hedef kitlemiz. Bu kapsamda da 'kültür koruyucuları' projesini yürütmekteyiz. Projeyle, çocukların kültürel mirasına sahip çıkan, kültür varlıklarını tanıyan koruyan bilinçli bir birey olarak kültür koruyucusu olmalarını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda, eğitim çalışmalarında, müzik etkinlikleri, yaratıcı drama etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların hedef kitleye uygunluğu açısından çalışmanın akademisyenler, pedagoglar ve tiyatro sanatçılarımızdan destek alıyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Konuyla ilgili 'Kültür Koruyucuları' web sitesini kurduklarının bilgisini veren Özdemir, "Yine kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik olarak bilgilendirici hikaye kitabımız var. Bu hikaye kitabımızı, müzelerimiz kanalıyla okullarımıza, çocuklarımıza ulaştırdık. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi temasını içeren somut olmayan kültürel miraslarımızdan 'Karagöz Kültürel Miras Yüzsüz Deli Hırsız' gölge oyununu hazırladık. Proje kapsamında kültürel mirasımızın korunmasının önemini vurgularken kaçak kazıların ve kültür varlığı kaçakçılığının suç boyutunu da ele alan özel bir oyun metni hazırlanarak özgün müzikler bestelendi. Kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 15-25 yaş arası gençlerde farkındalığı artırmak amacıyla dijital olarak hazırlanmış yurt dışında bulunan bir eserimizin iade sürecini ve bu süreçte neler yaşandığını anlatan 'Artemis'in Yolculuğu' adlı çizgi romanı yayınladık. Başka bir çalışmamız, 2021 yılında hayata geçirilen hedef kitlesini kaçak kazıların yoğunlaştığı alanlarda yaşayan halkın oluşturduğu 'Köy sohbetleri'. Bu projeyle köyler ziyaret edilerek köy sakinlerine kültür varlıklarının korunmasının önemi, kaçak kazıların verdiği zararın boyutları anlatılmaktadır" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA ESERLERİMİZİ TANITIYORUZ'

Erzurum Müzesi'ne gelen çocuklara eşlik ederek bilgilendiren Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, "Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklarımıza müze gezisi yaptırıyoruz. Müze gezisinin ardından atölyemizde çocuklarımıza eserlerimizi tanıtıyoruz. Böylece o eserlere daha bir yakınlaşmalarını, daha bir tanımalarını, daha bir özümsemelerini sağlamak istiyoruz. Ardından çeşitli oyunlarımız ve izletilerimiz olacak, müziklerimiz olacak. Böylelikle bugün hem sabah hem öğleden sonra bu programları gerçekleştirerek çocuklarımızı kültür koruyucusu olarak hazırlayıp, onlara rozetlerimizi takıp uğurlamayı planlıyoruz" diye konuştu.