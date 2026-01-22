Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı

Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
22.01.2026 16:13
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yontunç, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç bugün yurda dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

"ALNIM AK, KENDİME GÜVENİYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dün bir açıklama yapan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

24 YILDIR ACUN ILICALI İLE ÇALIŞIYOR

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    herşeyi ayarladikdan sonra döndü. adli kontrol şartı ile serbest bırakılır yarına kadar 6 2 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    yukarıda Dominikten dönüyor aşağıda açıklamada Kıbrıs’tan dönüşte gözaltına alındı diyor hangisi doğru.?? 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
