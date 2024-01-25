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Esenler'de Üst Geçitten Atlayan Genç Kadına Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Esenler'de Üst Geçitten Atlayan Genç Kadına Otomobil Çarptı

Esenler'de bir üst geçitten atlayan 24 yaşındaki Hatice A.'ya otomobil çarptı. Hatice A. olay yerinde hayatını kaybederken, otoyolun Aksaray yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Hatice A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenler\'de Üst Geçitten Atlayan Genç Kadına Otomobil Çarptı
25.01.2024 - 17:32,
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ESENLER'de üst geçitten atlayan 24 yaşındaki Hatice A.'ya otomobil çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybederken, otoyolun Aksaray yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında O-3 Otoyolu Birlik Mahallesi Fatih İstikametinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hatice A., yolun üzerinde bulunan üst geçitten aşağı atladı. Bu sırada bir otomobil, kadına çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle otoyolun Aksaray yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Hatice A.'nın cansız bedeninin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
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