Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'in Tutukluluğuna İtiraz

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TERÖR örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, müvekkillerinin tutukluluğuna tekrar itiraz ederek duruşma yapılması talebinde bulundu.

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edilmişti. Yapılan ilk itiraz, 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti. Ahmet Özer'in avukatları bugün tekrar Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Avukat Prof. Dr. Hasan Sınar ve Avukat Hüseyin Ersöz, müvekkillerinin tutukluluğuna tekrar itiraz ederek duruşma yapılması talebinde bulundu.

Ahmet Özer'in Avukatı Hasan Sınar yaptığı açıklamada, Bildiğiniz üzere müvekkilimiz Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim tarihinden bu yana özgürlüğünden yoksun bırakılmış durumda. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 108'inci maddesi uyarınca uygulamada 'otuz gün incelemesi' olarak adlandırılan, en geç bir ay içerisinde tutukluluğun gözden geçirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğun gereği olarak, müvekkilimiz hakkında yapılacak olan otuz gün incelemesinin mutlaka duruşmalı şekilde gerçekleştirilmesini ve biz müdafilerine de müvekkilimizin yanında savunma hakkının tanınmasını talep ediyoruz. Bu gerekçeleri içeren dilekçelerimizi hazırlayarak bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na takdim edeceğiz dedi.

Ahmet Özer'in haksız şekilde tutuklu olduğunu savunan avukatı Hüseyin Ersöz ise, Haksız tutukluluğun 26'ncı günündeyiz. Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanının, hiçbir şekilde yirmi altı gündür özgürlüğünden haksız ve hukuka aykırı şekilde alıkonulmasının hukuk devletinde mümkün olmadığını ifade etmek isteriz diye konuştu.

'HER ZAMAN BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRASİYİ SAVUNDU'

Avukat Hüseyin Ersöz, dün müvekkilleriyle gerçekleştirdikleri cezaevi görüşmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu Müvekkilimiz Ahmet Özer, gayet dirayetli, konuya hakim ve masumiyetinden emin bir şekilde şunları ifade etti 'Hiçbir şekilde bu insanlarla isminin yan yana gelemeyeceğini, hiçbir terör örgütüne iradesini teslim etmeyeceğini' belirtti. Geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalarda her zaman barışı, özgürlüğü, demokrasiyi ve çözüm yollarını savunduğunu, bunu da devletin kendisine bizzat davet ettiği yerlerde de dile getirdiğini söyledi dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE YAN YANA GETİRİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Özer'in geçmişteki açıklamalarına dikkat çeken avukatı Hüseyin Ersöz, Bir terör örgütüyle aidiyetin söz konusu olması halinde o örgütün savunduğu değerleri benimsemeniz gerekir. Ancak geçmişte yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda, her zaman demokrasiyi ve özgürlükleri savunduğunu, Türk ve Kürt halklarının birlikte yaşama arzusunu dile getirdiğini görüyoruz. Böyle bir kişiliğin bir terör örgütüyle yan yana getirilmesi kabul edilebilir değildir. Kanunlarda düzenlenmiş olan tutuklama şartlarının müvekkilimiz açısından geçerli olmadığını ifade ediyoruz şeklinde konuştu.

DURUŞMA YAPILMASI TALEBİ

Avukat Ersöz, Tahliye dilekçemiz, tahliye talebimizi de ve bunları bir kez daha yine savcılık makamının yapacağı tutukluluk incelemesinde Sulh Ceza hakimliğinin yapacağı duruşmada ifade etmek irademizi de yine gerekçeyle ifade ettik, belirttik ifadelerini kullandı.