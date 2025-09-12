Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum

İstanbul'da eşi Sibel Güler'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sercan Güler, yargılandığı duruşmada "Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum" dedi.

İstanbul'un Esenyurt iş.es,mde, 12 Şubat 2025 tarihinde gece saatlerinde evden yükselen bağırışları duyan aile üyeleri, eve girdiklerinde 33 yaşındaki Sibel Güler'in hareketsiz yattığını fark etti.

HAYATINI KAYBEDEN KADININ EŞİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Sercan Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Sibel Güler'in boyun bölgesine baskı uygulanması ve ağzının elle kapatılması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

"EŞİM KENDİ KENDİNE ÖLDÜ"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Sercan Güler, hayatını kaybeden Sibel Güler'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Sercan Güler, "Eşim kendi kendine öldü. Aramızda tartışma, kavga olmadı. Ben eşimin yanında yatıyordum. Uyanınca nefes almadığını fark ettim. Şok yaşadım. Kendimden geçtim. Bağırıp, çağırmaya başladım. Evde çocuklar da vardı. Karşı dairede oturan annem, ağabeyim ve ablam uyandı. Evimize gelip 112'ye haber verdiler. Otopsi raporunda yer alan, 'Boyun baskısı ve el ile ağız kapatma nedeniyle ölüm' beyanı doğru değil. Ben sadece parmağımla nefes alıp almadığını kontrol ettim. Otopsi de çıkan boyun baskısı o yüzden olabilir" dedi.

"AKLİ DENGEM YERİNDE DEĞİL"

"Olay anına dair bir şey hatırlamıyorum" diyen Güler ayrıca "Akli dengem yerinde değil. İlaç kullanıyorum. 5 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım" ifadelerini kullandı.

"BABAM 'ALLAH'IM SUÇUMU AFFET' DİYE BAĞIRDI"

Sanığın çocuğu N.Y.G., duruşmada tanık olarak dinlendi. Küçük yaşta olmasına rağmen olay gecesine dair detaylar paylaştı:

"Kardeşimin ağlamasıyla uyandım. Babam kardeşime çikolata verdi. Namaz kılmak için mutfağa geçti. Sonra kendi kendine bağırmaya başladı: 'Kurban olduğum Allah'ım, suçumu affet.' Annemi çağırdım ama cevap vermedi."

"SECCADEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Olay gecesi evde bulunan sanığın kardeşi Serdar Güler ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bağırışlara uyanıp eve gittim. Sercan'ı seccadenin üstünde gördüm. 'Allah'ım bana yardım et' diye bağırıyordu. Annem odayı açmak istedi ama kapı kilitliydi. Anahtar Sercan'ın elindeydi. Alıp kapıyı açtık. Sibel'in cansız bedeniyle karşılaştık. Ağzında bir yemek kaşığı vardı."

DURUŞMA ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında tekrar akıl sağlığı raporu alınması talebini reddederek, eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.