Esenyurt\'ta Konut Projesi Mağdurları Umut Bekliyor

ESENYURT'ta bir gayrimenkul firması tarafından 2011'de temeli atılan 7 bloktan oluşan yaklaşık 5 bin dairelik konut projesinde iddiaya göre binlerce kişi mağdur oldu. Evlerini teslim alanlar ise, içi tamamlanmamış ve metrekaresi küçük dairelerle karşılaştı. Firma 15 yıl içinde 7 bloktan sadece 3 bloğu tamamladı; yaklaşık 2 bin kişi evlerine kavuşurken aralarında hala tapularını teslim alamayanlar da var. Projede mağdur olan vatandaşlar biraraya gelerek basın açıklaması yaptı. Mağdurlardan Nadide Kayıkçı, "Bütün davalardan vazgeçip tapuyu aldık. 6 ayda teslim dediler. 2,5-3 seneye yaklaştı, halen yok. Şu an tapumuz var ama şöyle düşünün ruhsat var, araba yok. 3 senedir tapumuz elimizde çekmecede duruyor, fakat evimiz yok" diye konuştu.

Esenyurt'ta 2010'da satışına başlanan temeli 2011'de atılan konut projesinde hak sahiplerine daireleri 2015 Aralık ayında teslim edilecekti. Firma daireleri teslim etmediği gibi tapularını almak isteyenlerden de bir daire bedeli kadar para istedi. Mağdurların şikayeti üzerine açılan davalar yaklaşık 13 yıldır sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlar kapsamında soruşturma başlatıldı. Site yönetimine ilişkin iddiaların konu edildiği hukuk davası devam ederken, yönetimin yaklaşık 10 yıldır genel kurul yapmadan faaliyette olduğu, yüksek aidatlar topladığı iddia edildi. Binlerce kişinin şikayetçi olduğu, yurtdışından da binin üzerinde kişinin daire satın alarak mağdur olduğu olayda, ticari dükkan sahiplerinden da tapusunu alamayanlar olduğu öğrenildi. Şirket 2021 yılında iflasını ilan etti. 2022 yılında ise ikinci alacaklılar toplantısında iflas masası oluşturuldu. Avukat Mehmet Demircioğlu, "Bütün mağdurlarımızın burada ortak bir amacı var; evlerinin teslim edilmesi, 10 yıldan daha uzun süredir iflas eden şirketin yönetimden el çekerek yönetimi seçime götürmesi, genel kurul yapılması. Burada bitmeyen bir mağduriyet zincirinden bahsediyoruz.Şu anda dosya örgütlü suç olarak Bakırköy'de, bu mağduriyetin de en kısa süre içerisinde bitmesini ve buradaki tüm mağdurların haklarına emin bir şekilde kavuşmasını istiyoruz" dedi.

DOSYA BAKIRKÖY'E GÖNDERİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası dava dosyası Büyükçekmece Başsavcılığından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'BÜTÜN MAĞDURLARIMIZIN ORTAK AMACI EVLERİNİN TESLİM EDİLMESİ'

Mağdurların avukatı Mehmet Demircioğlu, "Burada 13 yıldır devam eden bir davayla alakalı toplanmış bulunuyoruz. Kat malikleri, burada olanlar ve olmayanlarla birlikte binlerce kişiyi bulan bir mağdur ordusu 13 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Biz de geçtiğimiz haftaiçi bu yönetimin ve buradaki iflas masasının, burada altını çizerek söylemek istiyorum, hileli biçimde oluşturulmuş iflas masasının, örgütlü bir yapı tarafından yönetildiğini Büyükçekmece Başsavcılığımıza verdiğimiz dilekçede belirttik. Başsavcımız Mehmet Aydın ve Kenan Zurna Başsavcımızın ortak kararıyla dosya şu anda Bakırköy'e 'Burada örgüt vardır' denilerek gönderildi. Bütün mağdurlarımızın burada ortak bir amacı var; evlerinin teslim edilmesi, 10 yıldan daha uzun süredir iflas eden şirketin yönetimden el çekerek yönetimi seçime götürmesi, genel kurul yapılması. Burada bitmeyen bir mağduriyet zincirinden bahsediyoruz. Yönetimde toplanan fahiş aidatlar işin en ufak kısmı. Burada 1+1'den daha büyük daire tipine kadar en az 1 milyondan başlayan 5-6 milyon liralara varan 'Daireni yeniden al' denilen bir sistem var. İflas masası, iki özel bankanın da işin içerisinde olmasıyla bu insanların hileli biçimde oluştuğu, iflas masasının üyelerinin bu iflas eden şirketin eski çalışanları ve tanıdıklarının olduğunu biz kendi dilekçemizde ispat ettik. Şu anda dosya örgütlü suç olarak Bakırköy'de, bu mağduriyetin de en kısa süre içerisinde bitmesini ve buradaki tüm mağdurların haklarına emin bir şekilde kavuşmasını istiyoruz" dedi.

'1+1 EVE 150 BİN DOLAR CİVARINDA PARA ÖDEDİM'

Mağdur Arzu Toygar, "Mağduriyetimiz şu; 14 yıl önce burada yaklaşık 7 tane blokta bir daire aldım. 1+1 bir daire aldım ve biz buranın adına geldik. Buraya büyük projelerle geldik, projemizi aldık ve 4 yılda teslim edileceği söylendi. 4 yılda bütün ödememizi yaptık. Arkasından dediler ki iç dekorasyonunun parasını vereceksiniz. İç dekorasyonun parasını verdik, gayet güzel hepsini ödedik. Banka dekontlarıyla bunlar kanıtlanmış durumda. Onun sonra dediler ki '6 ay gecikmemiz olacak'. Bundan sonra bu gecikmeler gittikçe artmaya başladı, sonra iflas ilanı ettiler. İflas masası bizi kurtarır dedik. İflas masası da bizi kurtarmadı. Hepimiz, çoğumuz dava açtık. Ben davamı kazandım, tapu davamı kazandım. İstinafa gittiler, istinaf sürecinde 'Hadi gelin bir para ödeyin, tapularınızı vereceğiz' dediler, sulh ilan ettiler. Biz yine güvendik. Yaklaşık 100 bin lira verdim. Arkadaşlar sulh yapmak için 1,5-2 milyon gibi paralar verdiler. Sulhumuzu yaptık, 'Eylül 2024 sonuna kadar burayı alacaksınız' dediler. 2026 Haziran ayına geldik. Hiçbirşey yok ve buradaki tezgah şu kesinlikle iflas masası, buranın yönetimi ve buranın sahibi. Üçlü bir tezgah var ve bu bir bezdirme tezgahı. Bu resmen bir örgüt, içeride bir mafya çökmüş durumda içeride. Bizler bir şey yapamıyoruz, tek başımıza gidemiyoruz, yapamıyoruz. Ancak işte 3-5 kişi bir araya geliyoruz. Burada yabancı insanlar var. Türkiye'nin itibarından bahsediyoruz. Dolandırıldık, bu dolandırıcılık, başka hiçbirşey değil. Bizim derdimiz, biz evlerimizi teslim almak istiyoruz ve burada oturmak istiyoruz. Aslında bu kadar basit. Ben buraya, ekstralarıyla, 1+1 eve 150 bin dolar civarında para ödedim. Tamamıyla bizi bezdirip, buradan vazgeçip, iki, üç defa burayı döndürmeye çalışıyorlar, bu tezgah o kadar net ve belli ki." dedi.

'TAPUMUZ VAR EVİMİZ YOK'

Mağdur Nadide Kayıkçı ise, "Biz 2014 yılında evlerimizi aldık. İçerisini yapmak için de para ödedik. 2017'de teslim dediler fakat bugüne kadar hala teslim yok. Herşeyden vazgeçmemiz için tapuyla bizi tehdit ettiler. Bütün davalardan vazgeçip tapuyu aldık. 6 ayda teslim dediler. 2,5-3 seneye yaklaştı, halen yok. Şu an tapumuz var ama şöyle düşünün ruhsat var, araba yok. 3 senedir tapumuz elimizde çekmecede duruyor, fakat evimiz yok" ifadelerini kullandı.

'BU KORKUNÇ'

Mağdurlardan Magdy Somat ise, "Tüm paramızı aldılar. Burada 180, 200 bin gibi bir paraya 1+1 daire alıyorsunuz ve şimdi 60 bin bile etmiyor. Hepimiz evlerimizi satmaya çalışıp sadece gitmek istiyoruz çünkü bu inanılmaz bir durum. Ev sahiplerini korumak yerine onları korkutmak için böyle bir güvenlikleri var. Nasıl olur da her ay, burada güvenlik için çok miktarda para öderim ve beni korkutmaya çalışırlar. Bizi gözetliyorlar. Bu korkunç" diye konuştu.