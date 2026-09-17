Antalya'da 3 kişiyi öldüren damat ormanda kıstırıldı - Son Dakika
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Antalya'da 3 kişiyi öldüren damat ormanda kıstırıldı

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Korkuteli'nde dün sabah boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile onun annesi Cemile Engel ve babası Ahmet Engel'i av tüfeğiyle öldüren Sefer Coşkun, olay yerine yakın ormanlık alanda saklanırken ekiplerce yakalandı. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu, sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun (38), ormanda saklanırken yakalanıp gözaltına alındı.

AV TÜFEĞİYLE EVİ BASTI

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun, otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayşegül Coşkun, annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında getirdiği ortaya çıktı. Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da kaydedildi. Öte yandan Sefer Coşkun'un, sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

ORMANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Şüphelinin kaçma ihtimali bulunan olay yerinin yakınındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sonucu Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    idam cezası olsaydı bu cinayetler olmazdı. derhal idam cezası gelmelidir 0 0 Yanıtla
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