Eşitliğin Kimyası Projesi'nin İlk Aşaması Yalova'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eşitliğin Kimyası Projesi'nin İlk Aşaması Yalova'da Başladı

Eşitliğin Kimyası Projesi\'nin İlk Aşaması Yalova\'da Başladı

AKKÖK Holding'in kimya sektöründeki şirketleri, Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliğiyle Yalova'da 'Hayat Dolu Buluşmalar' programını başlattı. Proje, kadınların güçlenmesini ve kız çocuklarının eğitime erişimini artırmayı hedefliyor.

18.12.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKKÖK Holding'in kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aksa Akrilik ve Akkim Kimya ile Dow Inc. ve Aksa Akrilik 50/50 ortak girişimi olan DowAksa 'Eşitliğin Kimyası' projesi çatısı altında buluştu. Projenin ilk ayağına Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde Yalova'da 'Hayat Dolu Buluşmalar' programı ile başlayan üç şirket, kadınların güçlenmesi ve kız çocuklarının eğitime erişiminin artırılmasını hedefliyor.

Program kapsamında, 18 yaşından büyük kadınlara ileri okuryazarlık, matematik ve yaşam becerileri gibi konularda eğitimler sunuluyor. 14-18 yaş arası kız çocuklara yönelik olarak düzenlenen 'Genç Hayat Dolu Buluşmalar' programında ise, kız çocukların eğitimlerine devam etmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri destekleniyor. Aktif, katılımcı ve paylaşıma dayalı bir ortamda eşitlikçi?yaklaşım ile yüz yüze uygulanan program 8 hafta sürüyor.

Proje lansmanında Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri ve DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini ile AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt yaptıkları açıklamalarda "Ne işte ne okulda olan kadınlar ve kız çocuklarının" hayata kazandırılmasının toplum için önemini vurguladı.

TAŞ: TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ ETKİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, "Eşitliğin Kimyası projesi kapsamında başlattığımız 'Hayat Dolu Buluşmalar' programı ile kadınların ve kız çocukların hayatlarına katkı sağlayarak, onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Projemizin ana amacı, öncelikle Yalova'da, ardından Türkiye genelinde her kesimden bireyin eşit fırsatlara erişimini sağlamak ve geniş bir etki yaratmaktır" dedi.

KİPRİ: TÜM TÜRKİYE'DE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri de Akkim olarak yıllardır Akkim Cinsiyet Eşitliği programı kapsamında kadınların iş yaşamında ve toplumda güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu amaçla grup kimya şirketlerinin güçlerini birleştirmesi çok kıymetli. Bu önemli güç birliğinin başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye'de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Daha eşit bir toplum ve gelecek için kız çocukların ve kadınların güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

REBOLİNİ: EŞİTLİĞİN KİMYASI PROJESİ GELECEĞE YAPILAN DEĞERLİ BİR YATIRIMDIR

DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini ise "DowAksa olarak, kadınların güçlenmesi ve iş hayatındaki eşitlik konularında, aktif bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımı, şirket sınırlarının ötesine taşıyarak tüm paydaşlarımızla paylaşmayı da son derece önemsiyoruz. Eşitliğin Kimyası projesi, bizim için yalnızca bir sosyal sorumluluk inisiyatifi değil, aynı zamanda geleceğe yapılan değerli bir yatırımdır. Kadınların ve kız çocukların güçlenmesi, toplumların ilerlemesi için vazgeçilmez bir temeldir" ifadelerini kullandı.

BAŞYURT: EĞİTİMLE GÜÇLENEN HER KADIN DAHA PARLAK BİR GELECEĞE ADIM ATAR

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise "Eşit bir toplum için kadın güçlenmesine odaklanarak 2016 yılından bu yana ne işte ne okulda olan kadınları Hayat Dolu Buluşmalar programımızla buluşturuyoruz. Şimdi de 'Eşitliğin Kimyası' projesinin ilk paydaşı olarak? Akkök Holding iştirakleri Akkim Kimya, Aksa Akrilik ve DowAksa iş birliğinde?Hayat Dolu Buluşmalar programımızı Yalovalı kadınlarla buluşturabilmek, bizler için mutluluk verici. Eğitimle güçlenen her kadının, eşit bir toplum inşa etme yolunda daha parlak bir geleceğe adım attığına inanıyoruz" dedi.

BÖLGEYE DEĞER KATIYORLAR

Akkim Kimya, Aksa Akrilik ve DowAksa, Yalova'da Eşitliğin Kimyası projelerinin yanı sıra, yıllardır özellikle bölge gençlerine ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretiyor.

Üç şirket, Raif Dinçkök Kültür Merkezi, Yalova Üniversitesi Rektörlük Binası, Aksa Meslek Lisesi gibi bölge yararına bağışlanan kalıcı hizmet altyapılarının yanı sıra eğitim destek programları, çevresel yardımlar, gençlere ve ailelere yönelik halka açık eğitimler gibi projeleri hayata geçiriyor.

Kaynak: DHA

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Akkök Holding, Eğitim, Güncel, Yalova, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşitliğin Kimyası Projesi'nin İlk Aşaması Yalova'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: Eşitliğin Kimyası Projesi'nin İlk Aşaması Yalova'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.