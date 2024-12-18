Eşitliğin Kimyası Projesi\'nin İlk Aşaması Yalova\'da Başladı

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AKKÖK Holding'in kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aksa Akrilik ve Akkim Kimya ile Dow Inc. ve Aksa Akrilik 50/50 ortak girişimi olan DowAksa 'Eşitliğin Kimyası' projesi çatısı altında buluştu. Projenin ilk ayağına Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde Yalova'da 'Hayat Dolu Buluşmalar' programı ile başlayan üç şirket, kadınların güçlenmesi ve kız çocuklarının eğitime erişiminin artırılmasını hedefliyor.

Program kapsamında, 18 yaşından büyük kadınlara ileri okuryazarlık, matematik ve yaşam becerileri gibi konularda eğitimler sunuluyor. 14-18 yaş arası kız çocuklara yönelik olarak düzenlenen 'Genç Hayat Dolu Buluşmalar' programında ise, kız çocukların eğitimlerine devam etmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri destekleniyor. Aktif, katılımcı ve paylaşıma dayalı bir ortamda eşitlikçi?yaklaşım ile yüz yüze uygulanan program 8 hafta sürüyor.

Proje lansmanında Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri ve DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini ile AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt yaptıkları açıklamalarda "Ne işte ne okulda olan kadınlar ve kız çocuklarının" hayata kazandırılmasının toplum için önemini vurguladı.

TAŞ: TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ ETKİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, "Eşitliğin Kimyası projesi kapsamında başlattığımız 'Hayat Dolu Buluşmalar' programı ile kadınların ve kız çocukların hayatlarına katkı sağlayarak, onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Projemizin ana amacı, öncelikle Yalova'da, ardından Türkiye genelinde her kesimden bireyin eşit fırsatlara erişimini sağlamak ve geniş bir etki yaratmaktır" dedi.

KİPRİ: TÜM TÜRKİYE'DE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri de Akkim olarak yıllardır Akkim Cinsiyet Eşitliği programı kapsamında kadınların iş yaşamında ve toplumda güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu amaçla grup kimya şirketlerinin güçlerini birleştirmesi çok kıymetli. Bu önemli güç birliğinin başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye'de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Daha eşit bir toplum ve gelecek için kız çocukların ve kadınların güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

REBOLİNİ: EŞİTLİĞİN KİMYASI PROJESİ GELECEĞE YAPILAN DEĞERLİ BİR YATIRIMDIR

DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini ise "DowAksa olarak, kadınların güçlenmesi ve iş hayatındaki eşitlik konularında, aktif bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımı, şirket sınırlarının ötesine taşıyarak tüm paydaşlarımızla paylaşmayı da son derece önemsiyoruz. Eşitliğin Kimyası projesi, bizim için yalnızca bir sosyal sorumluluk inisiyatifi değil, aynı zamanda geleceğe yapılan değerli bir yatırımdır. Kadınların ve kız çocukların güçlenmesi, toplumların ilerlemesi için vazgeçilmez bir temeldir" ifadelerini kullandı.

BAŞYURT: EĞİTİMLE GÜÇLENEN HER KADIN DAHA PARLAK BİR GELECEĞE ADIM ATAR

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise "Eşit bir toplum için kadın güçlenmesine odaklanarak 2016 yılından bu yana ne işte ne okulda olan kadınları Hayat Dolu Buluşmalar programımızla buluşturuyoruz. Şimdi de 'Eşitliğin Kimyası' projesinin ilk paydaşı olarak? Akkök Holding iştirakleri Akkim Kimya, Aksa Akrilik ve DowAksa iş birliğinde?Hayat Dolu Buluşmalar programımızı Yalovalı kadınlarla buluşturabilmek, bizler için mutluluk verici. Eğitimle güçlenen her kadının, eşit bir toplum inşa etme yolunda daha parlak bir geleceğe adım attığına inanıyoruz" dedi.

BÖLGEYE DEĞER KATIYORLAR

Akkim Kimya, Aksa Akrilik ve DowAksa, Yalova'da Eşitliğin Kimyası projelerinin yanı sıra, yıllardır özellikle bölge gençlerine ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretiyor.

Üç şirket, Raif Dinçkök Kültür Merkezi, Yalova Üniversitesi Rektörlük Binası, Aksa Meslek Lisesi gibi bölge yararına bağışlanan kalıcı hizmet altyapılarının yanı sıra eğitim destek programları, çevresel yardımlar, gençlere ve ailelere yönelik halka açık eğitimler gibi projeleri hayata geçiriyor.