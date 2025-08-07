Eski Bakan Mustafa Demir Hayatını Kaybetti

1) ESKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR HAYATINI KAYBETTİ

22, 23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekilliği yapan Demir, 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev aldı. Demir, 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri kazanarak bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Demir için bugün Samsun Büyük Camii'nde ikindide tören düzenlenecek. Demir'in cenazesi, törenin ardından memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine götürülecek. Demir, bugün Şalpazarı'nın Turalıuşağı Mahallesi'nde öğlende aile kabristanlığında toprağa verilecek.

DEMİR İÇİN SAMSUN'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in (64) cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gönderildi. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski Sağlık Bakanı ve eski Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Demir'in canazesi, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Turalıuşağı Mahallesi'nde öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.