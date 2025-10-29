Eski Kemer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Eski Kemer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Eski Kemer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
29.10.2025 13:02  Güncelleme: 14:14
Mustafa Gül, esnafın şikayeti sonrası 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçedeki bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

10 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞTILAR

Kemer'de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması için bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına söylediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

PARALAR EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ

M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından Mustafa Gül'ün adresinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski Kemer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika

