Nilüfer eski Başkanı Erdem: Kamu yararına hareket ettik - Son Dakika
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Nilüfer eski Başkanı Erdem: Kamu yararına hareket ettik

21.07.2026 15:02  Güncelleme: 15:54
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Nilüfer Belediyesi yolsuzluk davasının ikinci celsesinde, eski başkan Turgay Erdem, suçlamaları reddederek kamu yararına hareket ettiğini ve kişisel menfaat sağlamadığını savundu. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla sürecek.

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nde geçmiş dönemlere ait "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddialarına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 kişinin yargılamasına devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan Erdem, "Herhangi kişi kişi veya firmaya ayrıcalık yapılmadı. Kişisel menfaat sağlamadım. Yapılan işlemlerde kamu yararına uygun hareket edildi" dedi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci celsesinde "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvete aracılık" suçlamalarından tutuklu bulunan Turgay Erdem yaklaşık 3 buçuk saat savunma yaptı.

Erdem, 1999-2019 arasında Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yapan, 2024 yılında yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve tutuklandıktan sonra görevden alınan Mustafa Bozbey tarafından 2005 yılında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılığına getirildiğini,  2009'da ise koordinatör başkan yardımcısı olarak görevlendirildiğini ve tek imza yetkisine sahip olduğunu anlattı.

Erdem, 2011 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle büyük oranda kalp piliyle yaşadığını ve yüzde 100 engelli raporuna sahip olarak yaklaşık 20 hap kullandığını ifade etti.

SÜREÇLERİN İLERLEMESİ İÇİN İMZALAR HIZLANDIRILDI

Aktif fay hatlarının tespiti için 2014'te zemin etütleri yaptırdıklarını, buna bağlı olarak İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası ile birlikte riskli binaları tespit ettiklerini belirten Erdem, 2016 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın büyükşehir belediyelerine riskli binaların tespitinin yapılıp parsel bazında emsal artışı yetkisi verdiğini, kendilerinin akademik odalarla birlikte bunun parsel değil, plan bazında olması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Karar sonrası başlayan çalışmalarının karmaşaya neden olduğunu, çünkü karara göre riskli binaların 60 gün içinde boşaltılıp yıkılması gerektiğini bildiren Erdem, bunun da vatandaşların tepkisine neden olduğunu ve belediyede bu nedenle ruhsat imzalarını hızlandırdığını söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANIYLA İMAR MÜDÜRÜNÜN İLETİŞİMDE OLMASI DOĞAL DEĞİL Mİ?"

Nilüfer Belediyesi'nde 20 yıl görev yaptığını anımsatan Erdem, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, amaçlarının vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu, kamu zararı oluşmadığını, aksine kamu yararına göre hareket ettiklerini söyledi.

Erdem, bu işlemler sırasında para talep etmediklerini, örgüt şemasında adı geçen kişilerle ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Erdem, "Belediye başkanıyla imar müdürünün iletişimde olması doğal değil mi? HTS kayıtlarında da görüleceği gibi imar müdürüyle mesai saatleri içerisinde görüştüm. Aynı durum spor kulübü başkanı için de geçerlidir" dedi. Erdem bu ilişkilerin örgütsel yapı olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını, bürokratik süreçler olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ADANUR'UN İDDİALARI HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

İtirafçı sanık Emin Adanur'un, kendisinin rüşvet aldığına yönelik suçlamalarını reddeden Erdem, aynı zamanda eşi Zeynep Terzioğlu Erdem hakkındaki iddialarının da asılsız olduğunu, MASAK'ın iddiaları incelediğini ve kovuşturmaya gerek görmediğini aktardı. Erdem ayrıca Adanur'un iddiaları hakkında yasal işlem başlatacağını da belirtti.

İddianamede yer alan yurt dışına kaçma iddialarını da kabul etmeyen Erdem, eşinin çifte vatandaşlığı nedeniyle evrak işlemleri için Bulgaristan'a gitmek istediğini, İpsala Sınır Kapısı'nda yurt dışı çıkış yasağını öğrendiğini ve geri döndüğünü söyledi.

Kendisine yöneltilen 62 suçlamanın tamamına yanıt veren Erdem, "Olaylar değerlendirildiğinde ilgili mevzuatlara uygundur. Herhangi kişi kişi veya firmaya ayrıcalık yapılmadı. Kişisel menfaat sağlamadım. Yapılan işlemlerde kamu zararı oluşmamıştır, aksine kamu yararına uygun olarak hareket edildi" savunmasını yaptı.

MAHKEME BAŞKANININ SORULARINI YANITLADI

Mahkeme başkanının sanık Emin Adanur'un kendisine attığı mesajları hatırlatarak aralarındaki muhabbetin ne zaman zarar gördüğü sorusu üzerine Erdem, "Müteahhitlerin iş hızlandırma talepleri olabiliyor. Bu da öyle bir mesaj olabilir. Sosyal anlamda bir ilişkim yok. Son bir projesi vardı. Bu projede bizden talepleri fazla olduğu için olumsuz yanıt verdik. O da işlerinin bozulması nedeniyle sanıyorum işi bitiremedi. O nedenle husumet beslemiş olabilir" şeklinde yanıtladı.

Eski Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'a attığı "Yine birileri benim üzerimden para alışverişi yapıyor" mesajının ne anlama geldiği sorusuna yanıt veren Erdem, "İsmim kullanılarak para talep edilebiliyordu. Bu durum belediyelerde sık sık yaşanabiliyor. Biz de böyle dönemlerde vatandaşları 'ismimiz kullanılarak para talep edenlere itibar etmeyin' gibi bilgilendirmeler yapıyoruz. Sanıyorum Fırat Yılmaz'a öyle bir şikayet gelmiş olabilir. Mesajlar da bu durumla alakalı olabilir" dedi.

Belediyenin eski İmar Müdürü Ayşegül Erkol'a attığı, "Şu projeleri geçirelim, kurtar beni bunlardan, baskı yapıyorlar" mesajına ilişkin soruya ise Erdem, "Nilüfer'de inşaat yoğunluğu çok fazla. Bana da bu konuda inşaat firmaları tarafından işlerin hızlandırılması için baskı oluyordu. Bu nedenle mesaj atmış olabilirim" yanıtını verdi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nilüfer eski Başkanı Erdem: Kamu yararına hareket ettik - Son Dakika

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