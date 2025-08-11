Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın (75) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Halil Şıvgın, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şıvgın için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. Şıvgın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Şıvgın'nın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Halil Şıvgın'ın cenazesi, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

12 EYLÜL ANISINI ANLATTI

Halil Şıvgın'ın kızı Lale Şıvgın Dündar, törende konuşma yaptı. Şıvgın, babasının her şeyden önce ülkesine aşık bir vatansever olduğunu belirterek, "Onun için memleket sevgisi sadece duygusal bir bağlılık değil sorumluluk demekti. 'Vatanı sevmek ona hizmet etmektir' derdi. Siyasete girişi de bu anlayışla oldu. Anavatan Partisi'ndeki görevleri boyunca makamı bir ayrıcalık olarak değil, bir emanet olarak gördü. Babam için, 'Olmaz, imkansız' diye bir şey yoktu. O, 'Nasıl olabilir' diye bakar, oldurabilmenin bir yolunu mutlaka bulurdu. Asla pes etmezdi ve bizim de pes etmemize, yorulmamıza müsaade etmezdi. Hayatı hep mücadeleyle geçti ve bize de mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğütledi" dedi.

Babasının Türk dünyasına bağlılığını dile getiren Dündar, "Beni en çok etkileyen tarihi olaylardan birisi ise 12 Eylül darbesinin gerçekleşeceği haberini alan rahmetli Alparslan Türkeş'in emin bir evde gidişatı değerlendirmek istediğinde seçtiği adresin bizim evimiz olmasıdır. 11 Eylül gecesi evimizin kapısı çalındığında babam henüz 30 annem ise 25 yaşında ve bana 8,5 aylık hamile bir genç kadındır. Bu genç çiftin evinin rahmetli Türkeş tarafından en emin ev olarak seçilmesi belki de tarihin akışını değiştiren olaylardan biridir. Annem ve babam 12 Eylül darbesinin en karanlık günlerini tereddüt etmeden rahmetli Türkeş ile birlikte evimizde geçirmiş ve emin sıfatını henüz 30'lu yaşlarında kazanmıştır. Biz 3 kardeş böyle bir anne ve babaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız" diye konuştu.

Halil Şıvgın 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyesi olarak siyasete atılan Şıvgın, Ankara Milletvekili olarak 3 dönem TBMM'de görev yaptı. Şıvgın ayrıca çeşitli dönemlerde; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.