Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti
11.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halil Şıvgın için TBMM'de düzenlenen törenle veda edildi. Ailesi ve siyasi figürler katıldı.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın (75) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Halil Şıvgın, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şıvgın için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. Şıvgın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Şıvgın'nın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Halil Şıvgın'ın cenazesi, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

12 EYLÜL ANISINI ANLATTI

Halil Şıvgın'ın kızı Lale Şıvgın Dündar, törende konuşma yaptı. Şıvgın, babasının her şeyden önce ülkesine aşık bir vatansever olduğunu belirterek, "Onun için memleket sevgisi sadece duygusal bir bağlılık değil sorumluluk demekti. 'Vatanı sevmek ona hizmet etmektir' derdi. Siyasete girişi de bu anlayışla oldu. Anavatan Partisi'ndeki görevleri boyunca makamı bir ayrıcalık olarak değil, bir emanet olarak gördü. Babam için, 'Olmaz, imkansız' diye bir şey yoktu. O, 'Nasıl olabilir' diye bakar, oldurabilmenin bir yolunu mutlaka bulurdu. Asla pes etmezdi ve bizim de pes etmemize, yorulmamıza müsaade etmezdi. Hayatı hep mücadeleyle geçti ve bize de mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğütledi" dedi.

Babasının Türk dünyasına bağlılığını dile getiren Dündar, "Beni en çok etkileyen tarihi olaylardan birisi ise 12 Eylül darbesinin gerçekleşeceği haberini alan rahmetli Alparslan Türkeş'in emin bir evde gidişatı değerlendirmek istediğinde seçtiği adresin bizim evimiz olmasıdır. 11 Eylül gecesi evimizin kapısı çalındığında babam henüz 30 annem ise 25 yaşında ve bana 8,5 aylık hamile bir genç kadındır. Bu genç çiftin evinin rahmetli Türkeş tarafından en emin ev olarak seçilmesi belki de tarihin akışını değiştiren olaylardan biridir. Annem ve babam 12 Eylül darbesinin en karanlık günlerini tereddüt etmeden rahmetli Türkeş ile birlikte evimizde geçirmiş ve emin sıfatını henüz 30'lu yaşlarında kazanmıştır. Biz 3 kardeş böyle bir anne ve babaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız" diye konuştu.

Halil Şıvgın 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyesi olarak siyasete atılan Şıvgın, Ankara Milletvekili olarak 3 dönem TBMM'de görev yaptı. Şıvgın ayrıca çeşitli dönemlerde; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanı, Halil Şıvgın, Ankara, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
18:10
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
17:58
Simon Banza’ya Süper Lig’den beklenmedik girişim
Simon Banza'ya Süper Lig'den beklenmedik girişim
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 13:11:08. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.