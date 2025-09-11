Eskişehir'de Alkol Yüzünden Ölüm - Son Dakika
Eskişehir'de Alkol Yüzünden Ölüm

Eskişehir'de Alkol Yüzünden Ölüm
11.09.2025 00:10
Alkol alan Ramesh Naderi, Porsuk Çayı'na düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı üzerinde kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Suhrab N. ile alkol alan Ramesh Naderi, dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düştü.

KALBİ DURDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan 24 yaşındaki Naderi'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Naderi'ye, uzun süre kalp masajı yapıldı.

Alkolün Kurbanı: Afgan Genç Porsuk Çayı'nda Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Naderi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkolün Kurbanı: Afgan Genç Porsuk Çayı'nda Hayatını Kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkolün Kurbanı: Afgan Genç Porsuk Çayı'nda Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Alkol Yüzünden Ölüm - Son Dakika

