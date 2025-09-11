Eskişehir\'de Alkol Yüzünden Ölüm

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı üzerinde kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Suhrab N. ile alkol alan Ramesh Naderi, dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düştü.

KALBİ DURDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan 24 yaşındaki Naderi'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Naderi'ye, uzun süre kalp masajı yapıldı.

KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Naderi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.