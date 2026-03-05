Eskişehir'de Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
Son Dakika

Eskişehir'de Eşini Boğarak Öldürdü

Eskişehir\'de Eşini Boğarak Öldürdü
05.03.2026 19:09
Mehmet Karabulut, eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti ve tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de 7 katlı evlerinin penceresinden atlayıp yaralanan Mehmet Karabulut'un (58) evde ölü olarak bulunan eşi Sevim Özdemir'i (50) boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Tedavi gördüğü hastanede gözaltına alınan Karabulut suçunu itiraf ederken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay, geçen 27 Şubat ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu 7'nci kattaki evin penceresinden atlayan Mehmet Karabulut, 2'nci kattaki tenteye çarptıktan sonra bahçeye düşerek yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu. İncelemede, Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölümü şüpheli görülen Sevim Özdemir'in cansız bedeni ise incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Yapılan otopside Sevim Özdemir'in olaydan birkaç gün önce boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Rapor üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma cinayet vakası olarak devam ettirildi. Hastanede tedavi gören Mehmet Karabulut hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Mehmet Karabulut, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Karabulut, eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Karabulut, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir'de Eşini Boğarak Öldürdü

SON DAKİKA: Eskişehir'de Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
