Eskişehir'de Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Yapıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından düzenlenen toplantıda, Eskişehir için hazırlanan 'Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı' tanıtıldı. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşların aktif katılımı ile oluşturulan stratejik planın şehrin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

08.11.2024 14:21  Güncelleme: 15:17
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(ESKİŞEHİR)- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Türkiye'de demokratik yerel yönetişimi güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı" lansman toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşların katılımıyla stratejik plan hazırladıklarını belirterek, "Eskişehir'in bütün dinamikleriyle hareket ediyoruz" dedi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın projenin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesinde rol aldığı Sivil Katılım Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı" lansman toplantısı Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, Türkiye Belediyeler Birliği'nden Avukat Yasemin Sezgin ve Başak Güler, UNDP Proje Yöneticisi Neslihan Cankara, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, kamu kurumu temsilcileri, belediye bürokratları, UNDP temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler katıldı.

Lansmanda, Eskişehir için "Dirençli Şehir", "Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehir" ile "Yerelde Kalkınan Şehir" tematik alanlarında hazırlanan strateji ve eylem planının tanıtılacağı "Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı" hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan UNDP proje yöneticisi Neslihan Cankara, projenin önemini anlatarak ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Neslihan Cankara, Çanakkale, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Trabzon, Manisa'da lansman toplantılarının tamamlandığını yedinci toplantıyı Eskişehir'de yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden Avukat Yasemin Sezgin ise "Eskişehir'in katılımcı yönetim anlayışı bize her zaman ilham verdi ve örnek oldu" dedi.

AB standartlarına erişebilmek ve uyumu sağlamak için yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, "Bu projelerde biz bunları biraz daha artırarak sahiplenmeye çalışıyoruz. Umarız bu ve benzeri çalışmalarla hepimiz çok daha güzel, insanca hak ettiğimiz ölçüde standartlara erişeceğiz. Aktif katılımdan çekinmeyelim" diye konuştu.

"Bu projenin Türkiye'nin diğer illerine de örnek olmasını diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, büyükşehir belediyesi olarak bu yapının içinde bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Projenin ana amacı kamu sivil işbirliğini artırmaktı ve bu nedenle Eskişehir'in çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Şehrin bütün dinamikleri kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, odalarımız, Kent Konseyi, muhtarlarımız herkes bu işin ucundan tuttu. Çünkü gerçekten Eskişehir'de ortak bir strateji planı ve bir yönetişim modeli olsun istedik. Aynı zamanda stratejik plan ve eylem planı o şehrin  ortak yaşama kültürünü de çok besleyen bir konu. Eskişehir biliyorsunuz tarihiyle, güzellikleriyle, turizmiyle ve pek çok alanda gelişmeyi bekleyen konularıyla beraber Türkiye'nin aydınlık bir yüzü. Bu çalışmanın Eskişehir'in aydınlık yüzüne daha da katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın aktif katılımıyla stratejik plan hazırlamış olduk. Bu projenin Türkiye'nin diğer illerine de örnek olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehir'de bu stratejik plana sahip çıkacağız. Bütün vatandaşlarımızın taleplerinin en üst düzeyde uygulanması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ise "Eskişehir'in yapılan yatırımlara ve çalışmalara sürekli kucak açması, Yunus Emre'nin, bu toprağın mayasıyla yoğrulması ve sevgi dilini kullanması da, toplumun devletine bakış açısını ve devletin de toplumuna bakış açısını önemli ölçüde şekillendirmiştir" diye konuştu.

Sivil Katılım Projesi'nin ikinci gününde ise Büyükşehir Belediyesi binasında "Kapasite Geliştirme" toplantısı düzenlendi. UNDP Kıdemli Uzman Metehan Gültaş yönettiği toplantıda Belediye temsilcilerinin sivil katılım konusundaki mevcut kapasitesi, faaliyetleri ve süreçleri, kullanılan sivil katılım araçları, temel zorluklar, hazırlanan sivil katılım eylem planının uygulanması için gerekli temel beceriler ve eğitim ihtiyaçları gibi konular ele alındı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

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