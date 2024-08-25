Eskişehir\'de Spor Festivali Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen 'ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali' Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı. Organizasyonun ilk gününde düzenlenen Spor Festivali, renkli etkinliklerle 7'den 70'e binlerce kişiyi bir araya getirdi. Festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tek tek stantları gezerek, çocukların spor aktivitelerine eşlik etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen 'ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali', ilk günde binlerce sporcu ve sporseveri buluşturdu. Stant ve spor etkinlikleri ile konserlerin de yer aldığı Spor Festivali, yoğun bir katılımla başladı. Festivale, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Ünlüce, stantları tek tek gezerek festival coşkusuna ortak oldu. Vatandaşlar Başkan Ünlüce'ye yoğun ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gün boyu stant etkinliklerinin de gerçekleştirildiği festivalde yapılan egzersizler yoğun ilgi gördü. Festivalle birlikte Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı da dev bir açık hava spor alanına dönüştü. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen 'HIIT Workout, pilates, cardio kickbox, fit step' egzersizleri festivale katılanlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Festivaldeki Çocuk Koşusu da renkli anlara sahne oldu. Belirlenen güzergahta düzenlenen koşuda minikler, dereceye girmek için ailelerinin de büyük desteği ile heyecan dolu bir performansa imza attı. Koşu sonrası çocukları karşılayan Başkan Ünlüce, çocuklara madalyalarını takdim etti.

Stantlarda ve etkinlik alanında düzenlenen ebeveyn çocuk katılımlı atölyeler ve oyunlar da büyük ilgi gördü.

Akşam bölümünde düzenlenen Sahibinden grubunun konseriyle birlikte yurttaşlar günü eğlenerek kapatmaya hazırlanırken, spor ve eğlence dolu festivalin yerini ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu heyecanı aldı. Organizasyonun ikinci gününde 3 binden fazla sporcu ve sporseverin katılacağı "ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" gerçekleştirilecek. 25 Ağustos Pazar günü (bugün) Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda saat 08.00'de 21K koşusu, 08.15'te ise 10K yarışı start alacak.

Yarışın ödül töreni ise 10.30'da yapılacak.