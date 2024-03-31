ESKİŞEHİR SON

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31.03.2024 21:32  Güncelleme: 21:33
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 1.721
Açılan Sandık Oranı : % 72,89
Kullanılan Oy : 400.946
Geçerli Oy : 398.971
Katılım Oranı : % 76,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 47,46189.337
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 40,1159.968
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 4,5618.193
DİĞER% 3,8515.346
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,489.898
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 0,722.864
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,281.113
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,14562
DSPFEVZİ ÖNER% 0,1412
YTPENES AKTÜRK% 0,06240
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,05193
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,03139
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,03138
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,03103
TKPDURSUN ALKAN% 0,0290
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,0279
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,0275
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,0266
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,0159
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,0151
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,0133
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 012
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 46,67
Katılım Oranı : % 83,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 46,321.208
MHPALPARSLAN KOKULU% 37,35974
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 8,7227
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 3,899
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,4237
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,4612
DİĞER% 0,4612
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,4211
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,277
MİLLETMEHMET DİNER% 0,236
DSPAHMET AYTÜRE% 0,195
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,195
BTPHASAN ÖKTEN% 0,113
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,082
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 17,24
Katılım Oranı : % 91,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVAHİT KARA% 52,1261
CHPHAKAN KARABACAK% 42,51213
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 2,3912
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,63
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,63
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,63
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,63
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,21
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,21
DİĞER% 0,21
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 24
Katılım Oranı : % 68,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA KONAKCI% 35,46672
MHPKADİR BIYIK% 31,93605
DSPMELİH DERİCİ% 25,12476
DİĞER% 3,4866
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 1,3726
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 0,7915
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,428
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,428
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,326
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,275
BTPGÜRKAN ÇALIŞKAN% 0,163
SAADETHAMDİ TABANLI% 0,163
HÜDA PARHAZAR GÜLSARİ% 0,051
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,051
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 19,23
Katılım Oranı : % 86,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 46,58279
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 30,05180
CHPİSA AKKAYA% 20,7124
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,674
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,674
SAADETMETİN KİLİT% 0,53
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,332
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,332
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,171
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 85,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 57,19970
CHPERDAL ŞANLI% 42,04713
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 0,539
BTPTUNCAY AKDEMİR% 0,183
YENİDEN REFAHNEZİH YILDIRIM% 0,061
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 81,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 51,122.084
CHPBALKAN AKTAŞ% 45,961.874
DİĞER% 2,3897
İYİ PARTİAHMET DALAR% 0,3213
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 0,229
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 72,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 50,391.621
AK PARTİMURAT UÇARER% 39,791.280
DİĞER% 9,14294
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 0,5618
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,062
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,031
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,031
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 59,681.187
CHPHASAN ÜNAL% 37,61748
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 1,3627
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 120
SAADETFAHRİ KARABELİ% 0,24
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,12
DSPCEVAT BEKCİ% 0,051
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 10,17
Katılım Oranı : % 71,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 60,87238
DSPHAYDAR ÇORUM% 33,5131
DİĞER% 2,5610
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 2,058
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,773
SAADETMEHMET KAVAK% 0,251
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 27,25
Katılım Oranı : % 76,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 49,331.702
AK PARTİÖZKAN ALP% 39,9825.706
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,582.298
DİĞER% 3,462.226
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 1,45934
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 0,92592
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,44284
DSPGARİP YILDIRIM% 0,2131
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,17110
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,1596
TKPEBRU OKTAY% 0,0745
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,0744
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,0641
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,0637
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,0425
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,0319
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,018
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,013
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 79,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 46,07680
CHPSAFİYE KESGİN% 29,94442
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 20,19298
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 1,8327
DPAHMET DİNÇER% 1,2919
SAADETADİL KESER% 0,477
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,071
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,071
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,071
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 69,57
Katılım Oranı : % 85,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 48,693.147
MHPERHAN ERDEN% 46,713.019
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,2279
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 1,2279
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 1,0467
DİĞER% 0,4831
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,1912
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,1912
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,096
MİLLETMEHMET ATEŞ% 0,085
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,064
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,032
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 80,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 48,251.215
CHPHABİL DÖKMECİ% 45,151.137
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 3,0677
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 1,2732
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 1,0727
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,369
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,369
DSPCEYHUN DİLEK% 0,25
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,164
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,123
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 22,61
Katılım Oranı : % 72,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 53,8125.171
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,7917.206
DİĞER% 4,622.161
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 1,87877
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,38644
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,49228
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,33154
SAADETELİF ÖRS% 0,1778
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,0942
BTPSABRİYE AŞIK% 0,0839
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,0735
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,0733
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,0731
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,0419
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,0417
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,0210
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,028
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,028
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,017
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,016

Kaynak: AA

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