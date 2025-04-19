Etnospor Forumu'nda Geleneksel Spor Yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Etnospor Forumu'nda Geleneksel Spor Yatırımları

Etnospor Forumu\'nda Geleneksel Spor Yatırımları

Bakan Bak, Etnospor Forumunda geleneksel sporların gençlere tanıtılması için yapılacak yatırımları vurguladı.

19.04.2025 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etno spor Forumu'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleneksel sporlarla ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek "Etnospor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini arttırıyor." dedi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'ya değerlendirmede bulundu.

Bakan Bak, "Bugün 7. Etnospor Forumu vesilesiyle St. Petersburg'tayız. Tabii Etnospor, özellikle geleneksel sporların dünya çapında tanıtılması açısından çok çok önemli bir alan. Bu noktada Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan'ı ve yönetimini tebrik ediyoruz." dedi.

Farklı kültürlerin gençlere, yeni nesillere tanıtılması açısından bu organizasyonun önemine değinen Bak, "2015 yılından beri etkin bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Bu faaliyetler bizim açımızdan da Türki cumhuriyetler açısından da ve kültürel olarak da çok çok önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleneksel sporlar için de federasyonları bulunduğunu kaydeden Bak, "Dört geleneksel spor için federasyonumuz var. Dört federasyonumuz bu işlerle uğraşıyor. Geleneksel güreşler, atçılık, okçuluk ve geleneksel sporlar... Aslında Türkiye bu noktada çok zengin bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli de diğer ülkelerle de paylaşmak bence önemli." yorumunu yaptı.

Bak, "Başta yağlı güreş 2010 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girmişti. Yine 2019'da okçuluk girdi. Türkiye bu noktada gerçekten önemli adımlar atıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporlara ve organizasyonlarına destek verdiklerini belirten Bak, "Türkiye'de yaklaşık 300'e yakın yağlı güreş organizasyonu yapılıyor. Belediyeler yapıyor, mahalle idareler yapıyor, dernekler yapıyor. Gerçekten çok renkli geçiyor. İnsanlarımız saatlerce güneşin altında başpehlivanların gösterisini bekliyor. Erzurum, Uşak, Bayburt, Kayseri gibi pek çok yerde aktif bir şekilde cirit oynanıyor." ifadelerini kullandı.

"Etnospor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini arttırıyor"

"Etnospor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini artırıyor." diyen Bak, "Bunu her geçen gün büyüyen bir kartopu gibi düşünebiliriz. Uluslararası alanda da büyüyor. Ülkemizde geleneksel sporlarla ilgili ciddi yatırımlar yaptık. Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kayseri ve diğer illerde tesisler yaptık. O yüzden bu tip sporlarının gelişmesine biz ciddi destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Göçebe Oyunları'na da sürekli bir şekilde ilgilinin arttığına değinen Bak, şöyle devam etti:

"Dünya Göçebe Oyunları 2022 yılında Türkiye'de yapılmıştı. 2024'te Kazakistan'da yapıldı. Ondan önce Kırgızistan'da yapılmıştı. 2026'da yine Kırgızistan'da yapılacak. Yani Kazakistan'daki organizasyona baktığım zaman da gerçekten güzel bir açılış yaptılar. Pek çok ülke katıldı. Tabii ülkelerin gelenekleri içerisindeki bu sporları tanıtmak için bir çabaları var. Onların özellikleri yansıtan noktaları var."

Bakanlar ile ikili görüşmeler

Forum kapsamında Rus, Kazak ve Belaruslu mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmeler hakkında ise Bakan Bak, şu görüşleri paylaştı:

"Evet burada tabii Rus Spor Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Gerçekten Rusya'nın spor altyapısı, olimpik altyapısı çok çok önemli. Özellikle kış sporlarında Rusya'nın bu tecrübesinden faydalanmak için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Kazakistan Spor Bakanı ile görüşme yaptık. Kazakistan'ın ortak kamp çalışmaları, kültürel etkinliklerle ilgili gençlerimizin gençlik kamplarına daveti, birbirimizi daha fazla tanımamız, gençlerimizin bu Türki cumhuriyeti tanımaları, oranın kültürünü öğrenmeleri önemli. Belarus Spor Bakanı'yla yine görüşme yaptık. Tabii bu görüşmeler çok çok önemli."

Spor turizmi

Spor turizmine de önem verdiklerini kaydeden Bak, şunları dile getirdi:

"Üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi bizim açımızdan spor turizmi. Ülkemizin bu turizm potansiyelini sporla da birleştirerek pek çok aktivitenin ülkemizde yapılması da çok çok önemli. Türkiye turizm geliri yüksek olan, turizm kapasitesi yüksek olan bir ülke. Biz spor tesisleri yatırımında gerçekten dünyada örnek ülkelerden birisiyiz."

İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak. Foruma, DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 41 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye ve ev sahibi Rusya dahil 6 ülkeden spor bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alıyor. Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, geleneksel sporların uluslararası işbirliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Osman Aşkın Bak, Etkinlikler, Petersburg, Gençlik, Kültür, Güncel, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etnospor Forumu'nda Geleneksel Spor Yatırımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: Etnospor Forumu'nda Geleneksel Spor Yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement