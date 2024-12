Evgeny Grinko İstanbul'da Konser Verdi

Güncel

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Volkswagen Arena'da İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Konseri izlemeye gelenleri, Türkçe "İyi akşamlar" sözleriyle selamlayan Grinko, "It's Foggy Today", "Petrel Bird", "Things from the Past", "Grass Dew and Marmelade", "Melting", "Serenade" ve "Jane Maryam"in de aralarında bulunduğu pek çok eserini seslendirdi.

Müzikle henüz çocukken tanışan Grinko, 2010'da çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan "Valse" adlı bestesini yazdı.

Sanatçı, 2014'ten bu yana, şehirden uzaklaşıp ormandaki küçük bir evde yaşayarak, yeni besteler yazıp, belgesel filmler için müzik yapıyor.

"Tiny Mouse Tales" albümü için "Plaktan duymaya alıştığım bazı eski masalların atmosferini yeniden yaratmaya çalıştım." diyen Grinko, müziğiyle dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.