Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış

25.09.2025 18:39
Eyüpsultan'da yedikleri yemekten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Çocukların hastaneye getirildiklerinde birinin kucağında oyuncağının olması yürekleri dağladı. Ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar da görüntülere yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde 22 Eylül'de yürek yakan bir olay yaşandı. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı.

ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneye götürülen aileden Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü. Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ailenin hastaneye giriş anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde annenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiği, çocukların anneanne ve babanın kucağında içeri girdiği, ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar yer aldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Akın Tosunoğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşALLAH 4 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Çok büyük acı....Allah sabır versin 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
