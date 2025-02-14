Fatih\'te Türkistan Vakfı\'ndaki kafede verilen çaya \'Turanyum\' adı verildi

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FATİH'te Doğu Türkistan Vakfı'nda bulunan Türkistan Kültür Evi ve Kitap Kafe'de verilen 'Turanyum' çayı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yaban mersininden yapılan çayın mavi renginin Doğu Türkistan bayrağı ile bağdaştırılması üzerine ismi 'Turanyum' olarak menüye eklendi. İşletme sahibi Barış Kurt, "Yaban mersini çayı olarak satıyorduk fakat rengi Doğu Türkistan bayrağına benzediği için Gökçay diyenler de oldu. En sonunda kimyevi bir maddeye benzetildiği için Uranyum oradan esinlenerek de Turanyum ismine evrildi" dedi.

Doğu Türkistan Vakfı'nda bulunan Türkistan Kültür Evi ve Kitap Kafe'nin işletmecileri, 'Turanyum' ismini verdikleri çayı satışa sundu. Müşterilerinin büyük kısmı öğrencilerden oluşan kafenin yeni çayının sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. Yaban mersininden yapılan içeceğin ilk olarak yaban merisini çayı olarak satışa sunulduğu ancak rengi Doğu Türkistan bayrağına benzetildiği için bazı müşterilerin 'Gökçay' olarak adlandırdığı ve son olarak da 'Uranyum' ismiyle kafenin menüsüne eklendiği öğrenildi. Kafe işletmesinin sahibi Barış Kurt, içeceğin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çayın mavi renginin Türklüğü anımsattığı yorumları üzerine isminin 'Turanyum' olarak menüye eklendiğini belirtti.

'TURANYUM ASLINDA YABAN MERSİNLİ BİR ÇAY'

İşletme sahibi Barış Kurt, "Turanyum aslında yaban mersinli bir çay. Biz bunu daha öncesinde yaban mersini çayı olarak satıyorduk fakat renginden ötürü Doğu Türkistan bayrağına benzediğinden ötürü Gökçay diyenler de oldu. En sonunda kimyevi bir maddeye benzetildiği için Uranyum, ordanda esinlenerek Turanyum ismine evrildi. Turanyum ismini çok beğendik ve menümüze de ekledik. İçeriği yaban mersini ve şeker aromasından oluşuyor. Yapılışı aslında biz bunu hazır üretilmiş olarak alıyoruz. Sıcak ve soğuk suya, sonrasında bir bardağa koyuyoruz ve mavi rengini alıyor. Sosyal medyada bu kadar çok paylaşılacağını beklemiyorduk. Gördüğüm yorumlar hem güldürdü hem anlamlı yorumlar gördük. Dışarıdan çok fazla talep var. Şu an için gösterilen ilgiden memnunuz. Burada küçük çay bardağında 30 liraya satılıyor. Gerçekten sadece Turanyum içmek için gelenler var. Stoğumuz bittiğinde bize kötü tepki gösteriyorlar. Çok beğeniliyor. Sadece Tranyum için gelenler var. Yüzde 98 oranında da beğenilme oranı var. Yüzde 2'de beğenmeyenler oluyor. Rengi aslında Doğu Türkistan bayrağına benzediği için ve burası Doğu Türkistan Vakfı'nın bir işletmesi olduğu için sadece fotoğraf çekmeye gelenler veya bunu anlamlı bularak sadece paylaşım yapmak için gelenler oluyor" dedi.

'MAVİ ÇAYLA DOĞU TÜRKİSTAN MESELESİNİN HATIRLANMASINI İSTİYORUZ'

Barış Kurt, "Aslında biz de bu mavi çayla Doğu Türkistan bayrağının ve Doğu Türkistan meselesinin hatırlanmasını istiyoruz. Milli içeceğimiz tabiri bize ait bir söylem değil, gelen müşterilerin yorumları değil gelen müşterilerin yorumları bu şekilde. Turanyum içeceğinin Doğu Türkistan'dan geldiğini zannedenlerde var ama aslında böyle değil. Biz bunu Doğu Türkistan bayrağı ile bağdaştığı için Turanyum ismini verdik. Bu ismi zaten biz vermedik. Twitter'da bizim çok fazla etkileşimimiz var. Oradaki kullanıcılar Uranyum ve Turanyum diye bir muhabbet olduğu için biz sadece Turanyum ismini menümüze ekledik ve bizim verdiğimiz bir isim değil aslında. Bizim müşterilerimize müşteri ilişkisi değil de arkadaşlık ilişkisi var. Çünkü gelenlerin yüzde 90'nına yakını öğrenci kardeşlerimiz. Biz onlara da hem maddi hem manevi anlamda yardımda bulunuyoruz. Onlarda bize bir isim önerisinde bulunarak yardımcı oldular. Birden fazla kişi isim konusunda yazdı ama menüye ekleyen isim olarak tescilini alan benim. Yaban mersini çayı olarak satılıyor aynı ürün fakat ismi bize ait. Karpuz gördüğümüz de nasıl Filistin akla geliyorsa bu içeceği gördüğümüzde de Doğu Türkistan meselesi Doğu Türkistan davası aklımıza gelmeye başladı. Bizde bundan çok memnunuz. Doğu Türkistan meselesinin unutulmasını asla istemiyoruz" şeklinde konuştu.

'TADI BİZİ ÇOCUKLUĞUMUZA GÖTÜRDÜ'

İçeceği merak edip uzaklardan gelen öğrenci Zeynep Çelikel, "Turanyum içeceğinin ismi bildiğim kadarıyla buraya bir sosyal medya kullanıcısı geliyor, Twitter'da içeceğin renginin Türklüğü anımsattığı için adının Uranyum değil Turanyum olması yönünde bir gönderi yayınlamış. Sonrasında işletmenin sahipleri içeceğin Turanyum olarak adlandırılmasına karar vererek satışa çıkarıldığını biliyorum. İçeceğin tadı aslında bizi çocukluğumuza götürdü. Bilindik bir tat ama bilinmedik bir tatmış gibi de geldi bize ve çok hoşumuza gitti. İlk defa geliyoruz ve uzak yoldan Ümraniye'den geliyoruz. Sadece bunun için geldik" dedi. Öğrencilerden Merve Arslan, "İnstagram'da gördüm, çok beğendim. Arkadaşımla gelip görmek istedik. Tadı da çok güzel, denemek için geldim. Çok beğendim. Bir Türk olarak böyle bir içeceği tattığım için gururluyum" derken Öğrencilerden Elif Nur Kılıç ise "Arkadaşlarımla Turanyum içeceğini denemek için geldik. İnstagram'da görmüştük öyle çok beğendik. Çok güzel bir içecek, arada uğrayacağımızı düşünüyorum. Çok güzel, mekanda çok tatlı. Çalışanlar da çok tatlı. Turanyum çayı için geliyoruz" dedi. Öğrenci Ayşe Seda Kürünk ise, "Arkadaşlarımızın önerisi üzerine geldik. Değişik bir lezzet, hepimiz çok beğendik" şeklinde konuştu.