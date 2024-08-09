Felçli Kadının Kaldırım Bahçesi Komşusu Tarafından Dağıtıldı - Son Dakika
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Felçli Kadının Kaldırım Bahçesi Komşusu Tarafından Dağıtıldı

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Eskişehir'de bir kadının felçli eşi için yaptığı kaldırım bahçesi, komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

09.08.2024 16:59
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ESKİŞEHRİ'de Memduh Çetin'in (77) felç geçiren eşi Mücella Çetin (77) için 2 yıl önce doktorların uyarısıyla evinin önündeki kaldırıma yaptığı, 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adını verdiği alan tartıştığı komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülenirken, Memduh Çetin, komşusu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Atatürk büstünü bile kırdılar. Bütün evrakları, bütün resimleri verdim, şikayetçi oldum" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan Mücella Çetin, yaklaşık 15 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirdi, yürüme güçlüğünün yanı sıra hafıza kaybına uğradı. 11 yıl önce beyin ameliyatı olan Mücella Çetin'in 57 yıllık hayat arkadaşı Memduh Çetin'e doktorlar gittikleri kontrollerde 'Güneş görecek, vitamin alacak, daha çok oksijene ihtiyacı var' uyarısında bulundu. Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, 2 yıl önce Vişnelik Mahallesi'ndeki apartman dairesini kiraya verdi. Mamure Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiralayan Çetin, eşinin daha rahat dolaşıp dışarı çıkabilmesi için daire içine ve kapıdan apartman çıkışına kadar duvara demir aparatlar monte etti. Memduh Çetin, saksılara çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Eskişehir Valiliği'nin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Memduh Çetin'in eşi için oluşturduğu bahçeye rahat oturabilmeleri amacıyla banklar ve çiçekler verdi. Üç çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adını verdi.

Memduh Çetin'in felçli eşini rahat ettirmek için yaptığı kaldırım bahçesi, komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi. Parkta arkadaşlarıyla çay içerken durumdan haberdar olduğunu söyleyen Memduh Çetin, ismini bilmediği komşusundan şikayetçi olduğunu söyledi. Kaldırımdaki çiçekler sayesinde eşinin daha rahat ettiğini ifade eden Çetin, "Şimdi bize iki kişi misafir gelmişti. Çay içerken, komşu kadın geldi, kendisini tanımıyorum. Bir de kızı. Yanında kedi yavrusu vardı, küçücük. Kedi bir iki kere burada bir şeyler yedi sonra da kaçtı, gitti, çiçeklerin arasına daldı. Kadınla kızı onu almak için bakıyor, sopayla arıyorlardı. Çiçekler arasında kadın kediyi ararken bana dönüp, 'Sen buraya bayrak diktin, yok şöyle yaptın, yok sinek oluyor' dedi. Ben de ' Eşimin hastalığı için yaptım bunu. Siz de çiçeklere değmeden kediyi arayın' dedim. Sen 'karışma' dedi. Bir iki atıştık. Parkta arkadaşlarla çay içtik, geri döndüğümde evin önü perişan olmuş. Bir baktım her yer her yerde. Çiçekler, saksılar. İki polis geldi. Burada bir komşu kameraya almış. İşte nasıl attığını çekmiş. Onları topladık, götürdüm savcılığa verdim. Atatürk büstünü bile kırdılar. Bütün evrakları, bütün resimleri verdim, şikayetçi oldum" dedi. Memduh Çetin, zarar gören Atatürk büstü yerine valilik tarafından yeni büst gönderildiğini söyledi.

Savcılık, Memduh Çetin'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Komşu kadının kaldırımları çiçeklere zarar verdiği anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kadının kaldırımdaki çiçekleri fırlattığı ve zarar verdiği görüldü.

Felçli Kadının Kaldırım Bahçesi Komşusu Tarafından Dağıtıldı
Kaynak: DHA

Eskişehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Felçli Kadının Kaldırım Bahçesi Komşusu Tarafından Dağıtıldı - Son Dakika

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