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FETÖ üyesi hükümlü mutfak dolabında yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyesi hükümlü mutfak dolabında yakalandı

Bursa'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hüküm giyen Ayhan Kurban, saklandığı evin mutfak dolabında polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban'ın saklandığı evi belirleyerek operasyon düzenledi ve hükümlüyü gözaltına aldı.

24.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 15:58
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Bursa'da, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban, saklandığı evin mutfak dolabında yakalandı.

MUTFAK DOLABINDA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban'ın yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Fiziki ve teknik takibin ardından Kurban'ın, Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, 23 Ocak'ta, adrese düzenlenen operasyonda, hükümlüyü mutfak dolabında yakaladı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ayhan Kurban, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari FETÖ'cü mutfak dolabında yakalandı
Firari FETÖ'cü mutfak dolabında yakalandı
FETÖ üyesi hükümlü mutfak dolabında yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Osman Efe: Videoda kapağı açar açmaz çekip aldı polis suçluyu... fotoyu ne ara çektiniz..kesin foto çekmek için geri soktular tekrar... Yanıtla 1 10

Emniyet Müdürlüğü, Kurban, Ceza, Terör, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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