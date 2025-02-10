FETÖ'ye Kıskaç-38 Operasyonu: 45 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-38" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-38" operasyonları sonucu yakalanan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden 'Kıskaç-38' operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 24'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ Terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik 'Kıskaç-38' operasyonları düzenlendi."