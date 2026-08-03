Fatih Altaylı 'figüran' soruşturmasında ifade verdi: Kızlar günü mü var burada?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran getirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi. Altaylı, basın mensuplarını karşısında görünce, "Ne oldu kızlar günü mü var burada" diye bir soru yöneltti. Altaylı daha sonra, "Ben buraya çok sık geliyorum. Heyecanlanacak bir şey yok. Haftada birkaç gün geliyorum zaten, yine geldim" ifadelerini kullandı.
CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi.
CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine, cast ajansları aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin getirildiği iddialarına ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturması kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
"KIZLAR GÜNÜ MÜ VAR?"
İfadesini vermek için savcılığın bulunduğu kata gitmek üzere asansör çağıran Altaylı, kendisini görüntüleyen adliye muhabirlerinin tamamının kadınlardan oluştuğunu görünce, "Ne oldu kızlar günü mü var burada" diyerek garip bir soru yöneltti.
"HEYECANLANACAK BİR ŞEY YOK"
Basın mensuplarının sorusu üzerine Altaylı, "Ben buraya çok sık geliyorum. Heyecanlanacak bir şey yok. Haftada birkaç gün geliyorum zaten, yine geldim" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı geniş çaplı üye katılım töreni, çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti. Etkinlikte yer alan kalabalığın bir kısmının cast ajansları aracılığıyla parayla tutulmuş figüranlardan oluştuğu öne sürülmüştü.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin harekete geçerek iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan şikayet ve kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu incelemeye alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
3 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, gazeteciler Uğur Dündar, Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağırmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Uğur Dündar ile Timur Soykan, adliyeye gelerek ifadelerini vermişti.
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