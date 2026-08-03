Fatih Altaylı 'figüran' soruşturmasında ifade verdi: Kızlar günü mü var burada?

CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi.

CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine, cast ajansları aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin getirildiği iddialarına ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturması kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"KIZLAR GÜNÜ MÜ VAR?"

İfadesini vermek için savcılığın bulunduğu kata gitmek üzere asansör çağıran Altaylı, kendisini görüntüleyen adliye muhabirlerinin tamamının kadınlardan oluştuğunu görünce, "Ne oldu kızlar günü mü var burada" diyerek garip bir soru yöneltti.

"HEYECANLANACAK BİR ŞEY YOK"

Basın mensuplarının sorusu üzerine Altaylı, "Ben buraya çok sık geliyorum. Heyecanlanacak bir şey yok. Haftada birkaç gün geliyorum zaten, yine geldim" ifadelerini kullandı.