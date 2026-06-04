Filistin'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Filistin'den İsrail'e Sert Tepki

Filistin\'den İsrail\'e Sert Tepki
04.06.2026 12:46
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Filistin Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun Gazze planını yerinden etme girişimi olarak değerlendirdi.

RAMALLAH, 4 Haziran (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi üzerindeki kontrollerini yüzde 70'e çıkarma planının, bölge sakinlerini yerinden etmeyi amaçladığını söyledi.

Ağabekyan çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin sürekli genişletilmesini de kınadı. Ağabekyan, "Hukuk belli, prosedürler belli. Uluslararası toplum bir tavır almalı ve bu yerleşim faaliyetlerine ve İsrail'in bu küstahlığına artık yeter demeli" ifadelerini kullandı.

Netanyahu geçtiğimiz perşembe günü, Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını kontrol eden İsrail ordusuna, bölge üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İsrail, 1967 savaşının ardından Batı Şeria'nın kontrolünü ele geçirerek, bölgede uluslararası toplumun yasadışı kabul ettiği yerleşimler kurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filistin'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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