Filistin\'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atınca tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" eylemi sonrası Şişhane'de "Kelime-i Tevhid" bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir ile tartışan üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy yumruk atmıştı. Ege Akersoy saldırı sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı. Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenildi.