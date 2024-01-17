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Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi - Son Dakika
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Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atan Ege Akersoy, tutuklandıktan sonra bugün tahliye edildi. Akersoy, Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem sonrası Şişhane'de tartıştığı İsmail Aydemir'e saldırmıştı.

Filistin\'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
17.01.2024 - 12:52,
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İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atınca tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" eylemi sonrası Şişhane'de "Kelime-i Tevhid" bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir ile tartışan üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy yumruk atmıştı. Ege Akersoy saldırı sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı. Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonar evine dönen İsmail Aydemir'i darbettiği belirtilen E.A, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA
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Filistin, Ege, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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