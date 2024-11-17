Filistin Eylem Komitesi\'nden Ambarlı Limanı Eylemi

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Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İsrail ile ticari ilişkilerin tam olarak kesilmediğini belirten Filistin Eylem Komitesi, Ambarlı Limanı önünde eylem yaptı. Açıklamada, "Filistin halkı insani yardıma dahi erişemediği soykırım koşullarında açlıkla sınanırken limanlarımızdan İsrail'e tonlarca ihracat yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Türkiye'den hareket eden gemiler ve kargo uçakları, işgal ordusunun kullandığı mühimmatın çeliğini, jet yakıtlarını, petrolünü, askeri teçhizatını, dikenli tellerini ve gıda tedarikini sağladı" denildi. Açıklamada, tüm ilişkilerin kesilerek İsrail'e tam ambargo uygulanması istendi.

Türkiye'deki limanlardan İsrail'e mühimmat çeliği, jet yakıtı, askeri teçhizat dahil çok sayıda savaş malzemesi tedarikinin devam ettiğini savunan Filistin Eylem Komitesi, ticaretin yapıldığı adreslerden biri olarak nitelenen Ambarlı Limanı önünde açıklama yaptı. Gülyeter Aktepe tarafından okunan komite açıklamasında, eylemin neden Ambarlı'da yapıldığı şu sözlerle anlatıldı:

"İktidar işgal devletinin tecriti için hiçbir somut yaptırım uygulamıyor"

"Çünkü bu limandan siyonist savaş makinesini beslemek için kesintisiz bir sevkiyat yapılıyor. Gazze'de soykırım saldırıları sürerken işgal ordusuna silah, askeri mühimmat ve her tür lojistik desteği sağlayan gemiler hiçbir engellemeyle karşılaşmadan bu limana ve diğer Türkiye limanlarına yanaşıyor. 7 Kasım'da soykırımı besleyen gemilerin seyir izin belgelerini düzenleyen İstanbul Liman Başkanlığı önündeki eylemimizde duyurduğumuz gibi bugün bu sevkiyatı durdurun şiarıyla Ambarlı'dayız! Bir yılı aşkın süredir işlevsiz hamaseti sürdüren siyasal iktidar, işgal devletinin tecridi için hiçbir somut yaptırım uygulamıyor. Filistin ile dayanışma hareketinin baskısı ile Ticaret Bakanlığı İsrail'le Türkiye arasındaki her tür ithalat ve ihracatın durdurulduğunu açıklamasına rağmen ticari faaliyetler kesintisiz sürüyor.

Ambarlı Limanı'ndan soykırımcı işgal devletine bir yılı aşkın süredir sevkiyat yapılıyor! İşgal ordusu Filistin topraklarını bombalarken bu liman sahasına İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatı yapan gemiler yanaşıyor. ABD'den teslim aldığı askeri mühimmatı işgal devletinin Hayfa veya Aşdod limanlarına taşımak için özel bir filo kuran MAERSK şirketinin gemileri ve o gemilere konteyner taşıyan tırlar bu limanda faaliyet yürütüyor. İsrailli ZIM isimli uluslararası taşımacılık şirketine ait gemiler ve tırlar bu limanda defalarca sefer yapıyor."

"Vanaları kapat gemileri engelle" sloganının da atıldığı eylemde, sadece Ambarlı limanı değil, Türkiye'deki çok sayıda limanın sevkiyatta kullanıldığı belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:

"124 geminin Türkiye'de limanları kullanacağı görülüyor"

"Siyonist hareketin kurduğu ve kurulduğundan beri siyonizme hizmet eden ZIM'in yayımladığı planlarda önümüzdeki üç ayda toplam 124 geminin Aliağa, Derince, İzmit, Mersin ve İstanbul Ambarlı başta olmak üzere birçok Türkiye limanını kullanacağı görülüyor. Filistin halkı insani yardıma dahi erişemediği soykırım koşullarında açlıkla sınanırken limanlarımızdan İsrail'e tonlarca ihracat yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Türkiye'den hareket eden gemiler ve kargo uçakları, işgal ordusunun kullandığı mühimmatın çeliğini, jet yakıtlarını, petrolünü, askeri teçhizatını, dikenli tellerini ve gıda tedarikini sağladı."

Bazı çimento şirketlerinin de bu limanlardan ürünlerini İsrail'e gönderdiğinin savunulduğu açıklama şöyle sona erdi:

"Sevkiyatı sürdüren şirketlerin yetkililerine değil eylemcilere dava açılıyor!"

"Bir yılı aşkın süredir bu limanda soykırıma giden sevkiyatı durdurmak için birçok eylem gerçekleştirildi. 18 Aralık 2023 tarihinde Ambarlı Limanı'nda siyonist İsrail'le ticaret adı altında soykırıma lojistik destek taşıyan gemileri engellemek için yapılan ilk eylemde işkenceyle gözaltına alınan 20 arkadaşımız hakkında dava açıldı ve hala yargılanıyorlar. Türkiye'deki birçok liman eyleminde soykırıma giden sevkiyat durdurulsun diyen Filistin dostları gözaltına alınıyor. Siyonist işgalcilere askeri mühimmat taşıyan şirketlerin hiçbir faaliyetini engellemeyen hükümet, konteynerların içeriğini kontrol etmek ve sevkiyatı durdurmak yerine tüm limanlarda polis teşkilatını Filistin dostlarının karşısına dikiyor! Ticaret Bakanlığı liman eylemlerine karşı güvenlik önlemlerini arttırma emri veriyor! Sevkiyatı sürdüren şirketlerin yetkililerine değil eylemcilere dava açılıyor! Filistin mücadelesinin yargılanamayacağını ve esas yargılanması gerekenlerin soykırımın suç ortakları olduğunu bugün buradan bir kez daha deklare ediyoruz!

"Hükümet inkar siyasetine sığınıyor"

Soykırımda doğrudan dahli olan ve işgal devletine askeri mühimmat taşıyan gemilerin yanı sıra ABD'nin İsrail'i korumak için Akdeniz'e gönderdiği USS Wasp gibi savaş gemilerinin Türkiye karasularından geçişine ve gümrük sahalarına girişine izin verilmesi soykırımda suç ortaklığıdır. Türkiye'deki Filistin dostları İsrail'e giden gemilerin, akan petrolün ve süren sevkiyatın hesabını sorarken hükümet inkar siyasetine sığınıyor. Uluslararası mecrada İsrail'i tecrit hamaseti yapan siyasal iktidar, işgal devletine karşı hiçbir somut yaptırım uygulamadığı gibi suç ortaklığını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İsrail'e askeri ambargo çağrısı yapan iktidar kendi yetki sahasını ve karasularını soykırıma mühimmat taşıyan gemilere açıyor...

Soykırıma giden sevkiyat son bulana dek Türkiye'deki Filistin dostlarını tüm limanlarda bu sesi yükseltmeye çağırıyoruz: soykırımcı işgal devletine askeri mühimmat taşıyan gemilerin Türkiye karasularından geçmesine ve limanlara girmesine izin verilmesi suç ortaklığıdır, bu suç ortaklığı derhal son bulmalı ve soykırımcı işgal devletiyle tüm ilişkiler kesilerek İsrail'e tam ambargo uygulanmalıdır"