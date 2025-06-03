Filistin İçin Cenevre'de Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin İçin Cenevre'de Destek Gösterisi

03.06.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ, BM önünde Filistin'e destek için gösteri düzenledi; Gazze'de soykırıma dikkat çekildi.

HAK-İŞ tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteride, katılımcılar ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Free Palestine (Özgür Filistin)" sloganları attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirterek, bombaların altında kalan masumların sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. ILO'nun 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Genel Direktörün iki devletli çözüme raporunda yer vermesini önemsiyoruz. Artık birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanımaya başladı. Bu Filistin'in, Filistin davasına sahip çıkan sendikaların, sivil toplum örgütlerinin başarısıdır." dedi.

İsrail'in saldırılarının tartışmasız soykırım niteliğinde olduğunun altını çizen Işıkhan, "Gazze'de yaşam hakkının tesisi önemli. Bir an önce ateşkes yerine getirilmeli. İki devletli çözüm sağlanmalı. Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye yardımlar ulaştırılmalı." diye konuştu.

Işıkhan, organizasyonu yapan HAK-İŞ Konfederasyonu ile tüm katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

"Gazze'de insanlığı öldürdüler"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Gazze'de yaşanan soykırımın ve insanlık dışı eylemlerin dünyanın gözü önünde devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın hakim güçleri Gazze'deki katliamları görmüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, AB, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve hasılı dünyada hakim güçler, Filistin'deki katliamı sadece seyrediyor. Onların hepsine birden yazıklar olsun. Bu soykırıma, zulme sessiz kalanlar, tarih önünde mutlaka hesap verecek."

Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Gazze'de sadece yaşlılar, çocuklar, kadınlar ölmedi, Gazze'de insanlığı öldürdüler. İnsanlığı öldüren bu katil sürülerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp başta (Binyamin) Netanyahu olmak üzere tüm kabinesinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gösteriye, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işçi ve işveren sendika temsilcileri ile farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Vedat Işıkhan, Politika, Filistin, Türkiye, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin İçin Cenevre'de Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:43:20. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin İçin Cenevre'de Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.