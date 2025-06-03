Filistin İçin Cenevre'de Destek Gösterisi

HAK-İŞ tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteride, katılımcılar ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Free Palestine (Özgür Filistin)" sloganları attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirterek, bombaların altında kalan masumların sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. ILO'nun 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Genel Direktörün iki devletli çözüme raporunda yer vermesini önemsiyoruz. Artık birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanımaya başladı. Bu Filistin'in, Filistin davasına sahip çıkan sendikaların, sivil toplum örgütlerinin başarısıdır." dedi.

İsrail'in saldırılarının tartışmasız soykırım niteliğinde olduğunun altını çizen Işıkhan, "Gazze'de yaşam hakkının tesisi önemli. Bir an önce ateşkes yerine getirilmeli. İki devletli çözüm sağlanmalı. Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye yardımlar ulaştırılmalı." diye konuştu.

Işıkhan, organizasyonu yapan HAK-İŞ Konfederasyonu ile tüm katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

"Gazze'de insanlığı öldürdüler"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Gazze'de yaşanan soykırımın ve insanlık dışı eylemlerin dünyanın gözü önünde devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın hakim güçleri Gazze'deki katliamları görmüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, AB, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve hasılı dünyada hakim güçler, Filistin'deki katliamı sadece seyrediyor. Onların hepsine birden yazıklar olsun. Bu soykırıma, zulme sessiz kalanlar, tarih önünde mutlaka hesap verecek."

Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Gazze'de sadece yaşlılar, çocuklar, kadınlar ölmedi, Gazze'de insanlığı öldürdüler. İnsanlığı öldüren bu katil sürülerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp başta (Binyamin) Netanyahu olmak üzere tüm kabinesinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gösteriye, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işçi ve işveren sendika temsilcileri ile farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.